Amenaza de intervención y bloqueo petrolero: Cuba prepara a sus fuerzas armadas tras las advertencias de EE.UU.

Cuba aseguró que sus fuerzas armadas se preparan ante una posible agresión militar de Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión bilateral y advertencias recientes desde Washington.

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que el país mantiene a sus fuerzas armadas en estado de preparación ante un eventual escenario de conflicto con Estados Unidos. En una entrevista con el programa 'Meet the Press' de NBC News, el funcionario sostuvo que esta preparación responde a la necesidad de anticiparse a posibles amenazas, aunque consideró poco probable una agresión.

"Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar", señaló. Aun así, aclaró que el gobierno cubano ve ese escenario como remoto: "No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos".

Fernández de Cossío subrayó que la isla no representa una amenaza y que no existe justificación para una acción militar. "Es un país pacífico", insistió, al tiempo que reiteró que La Habana no mantiene un conflicto directo con Washington, pese al deterioro de la relación bilateral.

Unos hombres juegan al dominó en una calle de La Habana durante un apagón el 16 de marzo de 2026. AFP

Las declaraciones se producen en un escenario de escalada verbal entre ambos países. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, advirtieron que Cuba podría ser el próximo objetivo de una eventual intervención. Rubio incluso señaló que, de estar en el gobierno cubano, “estaría preocupado”.

En esa línea, Trump llegó a afirmar esta semana que sería un “honor tomar” la isla, profundizando la tensión diplomática entre ambos países.

El deterioro de las relaciones bilaterales también se refleja en el plano económico. Un bloqueo petrolero impulsado por Washington ha agravado la crisis energética en Cuba, elevando los apagones a niveles récord y afectando servicios esenciales como hospitales, transporte público y la actividad industrial.

En enero, la administración Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de aumentar la presión económica. Esta medida se sumó a la reducción del envío de crudo desde Venezuela, lo que profundizó la situación interna.

Fernández de Cossío calificó el escenario como “muy grave” y aseguró que el gobierno cubano actúa de forma proactiva para enfrentar la crisis. A pesar de la tensión, el viceministro insistió en que La Habana no busca el conflicto y mantiene abierta la puerta al diálogo. “Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”, afirmó, subrayando además la voluntad de establecer relaciones respetuosas y vínculos comerciales con Washington.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.