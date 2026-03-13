Sin petróleo y bajo "máxima presión": Cuba cede ante Trump y confirma contactos con EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes de manera oficial que su administración mantiene canales de comunicación abiertos con el gobierno de los Estados Unidos. El anuncio se produce en un contexto de asfixia económica para la isla, derivada de la política de "máxima presión" ejercida por la Casa Blanca, que ha logrado paralizar gran parte de la actividad productiva tras cortar los suministros de petróleo provenientes de Venezuela y amenazar con sanciones a proveedores alternativos.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos", señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y miembros del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, en imágenes difundidas por la televisión cubana.

Últimamente, el presidente estadounidense Donald Trump ha instado a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o "enfrentar las consecuencias". La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

Durante una reunión de alto nivel con la cúpula del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Consejo de Ministros, Díaz-Canel calificó estas conversaciones con Washington como un "proceso muy sensible" que busca, primordialmente, alejar a ambas naciones de un escenario de confrontación total.

El mandatario subrayó que el objetivo actual es identificar los problemas bilaterales más graves para hallar soluciones mediante el diálogo, un camino facilitado por factores internacionales que, aunque no detalló, coinciden con la reciente actividad diplomática de la Santa Sede.

El rol del Vaticano y la liberación de prisioneros

La mediación de la Iglesia católica vuelve a ser el eje central de este deshielo diplomático, emulando su papel histórico de 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).

Tras la reciente audiencia del canciller Bruno Rodríguez con el papa León XIV y reuniones estratégicas entre representantes de la Santa Sede y diplomáticos estadounidenses como Mike Hammer, el gobierno cubano anunció un gesto de distensión: la próxima liberación de 51 prisioneros. Según registros de la oenegé 11J, aún permanecen en centros de reclusión al menos 760 personas por motivos políticos, de las cuales 358 están vinculadas a las protestas de julio de 2021.

La Habana. La crisis económica en Cuba se agrava día a día. Foto: EFE

Negociaciones secretas y la "toma de control amistosa"

Las imágenes difundidas por la televisión estatal cubana revelaron la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, en la primera fila del encuentro ministerial. Medios estadounidenses señalan al joven como el interlocutor directo de Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., en una serie de contactos que se habrían mantenido en reserva hasta ahora.

Esta apertura ocurre semanas después de que Trump mencionara públicamente la posibilidad de una "toma de control amistosa" de Cuba, argumentando la extrema precariedad financiera de la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de las costas de Florida: "No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba", declaró Trump.

El jueves por la noche, el régimen cubano anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano.