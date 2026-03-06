Noboa declara persona non grata a embajador de Cuba y lanza dura ironía por "parrillada de papeles"

El gobierno de Ecuador expulsó el miércoles al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa también ordenó terminar las funciones del embajador José María Borja en La Habana, quien desempeñaba el rol desde 2021, con servicio también en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

La cancillería ecuatoriana declaró persona “non grata” a Gutiérrez y concedió “un plazo de 48 horas (...) para que el embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional”, según un comunicado.

La cancillería cubana calificó la decisión como un “acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones” entre los dos países.

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá el presidente estadounidense Donald Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami mañana sábado.

Según el comunicado, Ecuador ampara su decisión en la Convención de Viena, que le permite a un Estado declarar persona non grata a un miembro del personal diplomático en “cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión”.

Para Cuba “no parece casual que (la medida) haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política”, señaló la cancillería en un comunicado.

Para Ecuador supone una nueva crisis diplomática con otro país de Latinoamérica tras tener ya relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua luego de la captura del exvicepresidente correísta Jorge Glas en un asalto a la Embajada mexicana.

Quema de papeles

Noboa publicó un corto video en X en el que se observa a un hombre en la terraza del edificio donde funciona la embajada quemando papeles. “Parrillada de papeles”, escribió en mandatario sin dar más detalles. “Yo no sabía que parte de la dieta cubana era cocinar papeles y servirlos como un plato típico”, ironizó Noboa en una entrevista con radio Canela, en Guayaquil, sin dar detalles de las razones que derivaron en la expulsión.

Tras ironizar, Noboa dijo que “todo papel diplomático puede salir en valija diplomática”, y que el Estado ecuatoriano “no lo puede tocar”. Añadió que a lo mejor “no eran documentos diplomáticos” lo que se estaba quemando, sino “otra cosa”, pero que él no creía que se tratara de “nada positivo” si es que “andaban quemando toneladas de papeles ahí arriba en la terraza y a la luz del día, como si nada”.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de “injustificadas, hostiles e inamistosas” las acciones de Ecuador de declarar persona non grata a los diplomáticos isleños y expulsarlos.

“Rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del Gobierno del Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación”, escribió en redes sociales. A su juicio, “esta acción sin precedente daña las históricas relaciones de amistad y cooperación” entre Ecuador y Cuba, que recuerda con “cariño” al “pueblo de (el presidente Eloy) Alfaro y (el pintor Oswaldo) Guayasamín”.

La Habana vinculó la expulsión de sus diplomáticos con la cumbre de Trump el sábado en Miami con presidentes latinoamericanos aliados.

AFP, EFE