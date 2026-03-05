EE.UU. aboga por destituir a Díaz-Canel por considerarlo un "obstáculo" para los reformas en Cuba

Estados Unidos consideró al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como un obstáculo para impulsar reformas en la isla durante las negociaciones bilaterales sobre un posible alivio de sanciones durante la cumbre de Caricom, y abogó por su destitución, informó ayer miércoles el diario Miami Herald.

Así se lo transmitieron los asesores del secretario de Estado, Marco Rubio, a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y delfín de Raúl Castro, en la reunión que mantuvieron en los márgenes de la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en San Cristóbal y Nieves, a finales de febrero. Según el diario, la Administración Trump cree que podría ser necesario sacar del poder a Díaz-Canel para que tengan éxito las conversaciones entre ambas naciones, que buscan flexibilizar las sanciones estadounidenses a cambio de reformas en la isla.

Cuba enfrenta actualmente uno de los momentos de mayor presión económica en las últimas décadas.

Trump elevó la presión sobre Cuba tras la intervención estadounidense en Venezuela que derivó el 3 de enero en la captura del dictador Nicolás Maduro, y el corte del suministro del crudo de Venezuela a la isla.

Tras las conversaciones en San Cristóbal y Nieves, un diplomático caribeño contó al Herald que Rubio “dejó claro” que “las discusiones con el Gobierno cubano estaban muy avanzadas”, pero “no querían tener nada que ver con la prolongación del régimen”.

EFE