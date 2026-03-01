El papa recibe en el Vaticano al canciller cubano, enviado por Díaz-Canel, ante tensiones con EE.UU.

El papa León XIV recibió ayer sábado en audiencia en el Vaticano al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en medio de las tensiones entre la isla y Estados Unidos.

La audiencia entre el pontífice estadounidense y el ministro cubano ha sido confirmada en el boletín diario vaticano, en el que Rodríguez aparece mencionado como “enviado especial” del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Rodríguez confirmó después el encuentro en su perfil de la red social X, en un mensaje con dos fotografías con el papa. “Agradezco profundamente a Su Santidad León XIV (@Pontifex_es ) el honor de haberme recibido en Audiencia como Enviado Especial del Presidente de la República de #Cuba, @DiazCanelB”, escribía, sin aportar otros detalles.

En el Vaticano también ha mantenido un encuentro con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

La cita se da en medio de tensiones entre La Habana y Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su país podría optar por “una toma de control amistosa de Cuba”.

En este sentido, hace una semana el Vaticano también recibió a dos diplomáticos estadounidenses: el encargado de Negocios en La Habana, Mike Hammer, y el embajador ante la Santa Sede, Brian Burh.

En concreto, les recibió el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, para hablar sobre la situación en Cuba.

Hammer se reunió además el pasado miércoles en Roma con un grupo de exiliados cubanos y, en declaraciones a EFE, aseguró que en el Vaticano ha mantenido conversaciones para “ver qué es lo que se puede hacer para intentar asegurar que se pueda llegar a un cambio de manera pacífica” en Cuba. El propio papa León XIV ha pedido recientemente a Washington y La Habana “un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano”.

Ayuda humanitaria

Dos buques de la Armada de México con casi 1.200 toneladas de ayuda humanitaria arribaron ayer sábado a Cuba, el segundo cargamento enviado en menos de un mes a la isla sumida en una profunda crisis económica. Los buques Papaloapan y Huasteco, enviados el martes por el gobierno de Claudia Sheinbaum, entraron al puerto de La Habana al amanecer de este sábado.

La Cancillería mexicana informó que los barcos transportan “1.193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba”. La carga incluye 23 toneladas de alimentos donados por civiles mexicanos en el marco de una campaña de apoyo a Cuba.

Este es el segundo envío de ayuda material de México tras el arribo a La Habana el 12 de febrero de unas 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

La Habana acusa a Estados Unidos de intentar “asfixiar” la economía cubana mediante un bloqueo energético de facto que amenaza a los países que suministren petróleo a Cuba, aunque Washington autorizó la venta de combustibles a empresas privadas de la isla.

Cuba enfrenta desde hace seis años una profunda crisis marcada por alta inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas.

El coordinador de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, advirtió que la crisis humanitaria en la isla “se agrava día a día” y señaló que la situación no responde a una “escasez temporal”, sino a un “choque energético más sistémico”.

Con información de EFE y AFP