El misterio de una lancha estadounidense en Cuba: para el régimen de la isla, se trató de acción "terrorista"

El misterio se mantiene en torno al incidente del miércoles, cuando guardacostas de Cuba mataron a cuatro personas que iban en una lancha matriculada en Estados Unidos.

El régimen de Cuba afirmó ayer jueves que mantiene comunicación con el gobierno de de Donald Trump sobre el incidente en sus aguas territoriales que se saldó con los cuatro muertes y que las autoridades estadounidenses “han mostrado disposición a cooperar”.

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, reiteró además en una breve declaración que la incursión ilegal de la lancha rápida con diez personas armadas a bordo fue “un intento de infiltración con fines terroristas”.

“Desde el primer momento las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluido el Departamento de Estado y el servicio de Guardacostas”, afirmó De Cossío.

“Las autoridades estadounidenses han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos”, agregó.

El suceso tuvo lugar este miércoles, cuando efectivos cubanos detectaron una lancha rápida procedente de Estados Unidos y le dieron el alto para su identificación.

Según informó el régimen cubano, desde la lancha produjeron varios disparos a los que la guardia fronteriza respondió.

En total, cuatro de los diez integrantes de la lancha rápida murieron y los otros seis resultaron heridos.

Además, el comandante de la embarcación cubana tuvo que ser atendido.

Las autoridades cubanas se incautaron además de armas, munición y equipos militares varios.

De Cossío indicó que se ha completado la identificación de los diez integrantes de la lancha rápida, todos ellos cubanos residentes en Estados Unidos.

Los cuatro fallecidos son Pavel Peña, Manuel Ortega Casanova, Levian Padrón Guevara y Héctor Juan Cruz Correa.

Por su parte, los seis heridos son Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordan Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila.

Entre los objetos incautados se encuentra fusiles de asalto y de francotirador, pistolas, cócteles molotov, equipos de asalto y de visión nocturna, bayonetas, ropa camuflaje, munición de distintos tipo, alimentación para combate, medios de comunicación y “monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista”. “Los grupos anticubanos que operan en Estados Unidos acuden al terrorismo como expresión de su odio contra Cuba y la impunidad que creen disfrutar”, aseguró el vicecanciller cubano.

Dijo además que dos de los integrantes de la lancha rápida se encontraban en la lista terrorista que elabora anualmente el régimen cubano, documento que ha sido compartido con Washington.

Al menos uno de los cuatro muertos y uno de los seis heridos eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes, informó un funcionario estadounidense. Otra de las víctimas del miércoles incluye a un hombre con una visa K-1, que le permite estar en el país para casarse con una persona con ciudadanía estadounidense, añadió el oficial, quien no ofreció más detalles de las identidades de las víctimas.

El funcionario también confirmó que el dueño del bote, con matrícula de Florida, alega que un empleado de su compañía le robó el vehículo.

“La chispa”

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes de la lancha muertos en el tiroteo con guardacostas cubanos, quería “ir a combatir” a Cuba y ver “si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba”, dijo a la AFP un compañero de militancia política.

El objetivo de Ortega Casanova “era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba”, dijo Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido. “Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar”, añadió.

Beyra, que conocía a Ortega Casanova, un camionera de 54 años, desde hacía cuatro o cinco años, habló por última vez con él hace unos 10 días. “En Florida varios grupos manifiestan abiertamente que están dispuestos, entrenando militarmente, a luchar por la libertad de su patria. Y Michel era de uno de esos grupos”, afirmó.

EE.UU. está negociando con nieto de Raúl Castro

El equipo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro para hablar del posible alivio de sanciones a la isla, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) esta semana, informó ayer el Miami Herald. Uno de los consejeros de Rubio conversó el miércoles con Raúl Guillermo Rodríguez Castro en un hotel cerca de la cumbre de la Caricom en San Cristóbal y Nieves.

El núcleo de las discusiones se centró en el alivio las sanciones “a cambio de que los líderes cubanos implementen cambios en la isla”, dijo el Herald.

Agencia EFE, AFP