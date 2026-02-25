Resumen: Los cubanos protestan contra la financiación de la UE al régimen de La Habana en medio de un aumento de las tensiones

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Una multitud de cubanos provenientes de diversos puntos de Estados Unidos se dio cita hoy en Washington D. C., frente a la Delegación de la Unión Europea, para denunciar la complicidad de este organismo en la financiación del Estado comunista cubano, portando pancartas con lemas como "UE, no financies la dictadura", "Las democracias no deben financiar las dictaduras" y "Esta marcha me costaría la vida en Cuba".









En esta manifestación participaron los principales grupos de la oposición cubana, en particular, la Asamblea de la Resistencia Cubana y la Marcha por la Libertad de Cuba, en compañía de algunos ex presos políticos cubanos, veteranos de Bahía de Cochinos, la senadora del estado de Florida, Alexis Calatayud, la Miss Universo Cuba 2025, Lina Luaces y la personalidad televisiva Lili Estefan.

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