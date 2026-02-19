Revelan conversaciones secretas entre Marco Rubio y el nieto de Raúl Castro; el régimen cubano lo niega

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, mantiene conversaciones secretas con el nieto de Raúl Castro, en plena presión de Estados Unidos sobre Cuba, según publicó el sitio web estadounidense Axios ayer miércoles, citando a tres fuentes anónimas.

“Yo no las llamaría 'negociaciones' sino más bien ‘discusiones’ sobre el futuro”, dijo un alto funcionario al medio.

Según Axios, Rubio, que nació en Estados Unidos de padres cubanos, ha mantenido esos intercambios con Raúl Guillermo Rodríguez Castro al margen de su gobierno.

El Departamento de Estado y la embajada cubana en Washington rehusaron comentar el reporte de Axios. “Nuestra postura -la del gobierno estadounidense- es que el régimen debe irse”, dijo el alto funcionario citado por Axios. “Pero la forma exacta de hacerlo depende del presidente Trump, y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto”.

El coronel cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro Foto: AFP

Según el medio, cuando se le preguntó sobre las discusiones entre el joven Castro y Rubio, el gobierno de Cuba envió a Axios una declaración emitida a un periodista mexicano que desmiente los rumores de conversaciones entre Estados Unidos y otro miembro de la familia Castro, Alejandro Castro Espín, un alto funcionario de inteligencia.

“No hay diálogo de alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba. Ni siquiera hay diálogo a nivel intermedio. Ha habido intercambios de mensajes”, señala el comunicado.

El presidente estadounidense ha dicho abiertamente que considera a Cuba una “nación en quiebra” y ha exhortado a La Habana a concluir un acuerdo con Estados Unidos.

Una mujer vende café en su casa en La Habana el 18 de febrero de 2026. Foto: AFP

Trump descartó sin embargo la idea de una operación destinada a derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel. El mandatario indicó a comienzos de febrero que Estados Unidos mantenía conversaciones con Cuba “al más alto nivel”, pero el gobierno estadounidense se muestra muy discreto y se niega a ofrecer el más mínimo detalle sobre el contenido y con quién se llevan a cabo.

De hecho, Trump aseguró en la noche del lunes, en línea con lo que ha apuntado ya varias veces en las últimas semanas, que su Gobierno está manteniendo conversaciones con altos cargos del Ejecutivo cubano, algo que La Habana ha negado.

“Estamos hablando con Cuba ahora mismo. (El secretario de Estado de EE.UU.) Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente, una amenaza humanitaria”, afirmó en unas declaraciones a bordo del avión presidencial.

Un hombre empuja su carrito por una calle de La Habana el 18 de febrero de 2026. Foto: AFP

En enero, Washington impuso un bloqueo petrolero contra la isla, tras el éxito que logró con la incautación de las exportaciones de crudo de Venezuela, que precipitaron una negociación con Caracas.

Cuba denunció la maniobra y acto seguido se mostró dispuesta a negociar. La isla sufre una gravísima penuria de combustible y los cortes de electricidad son constantes.

Raúl Castro, de 94 años, se ha retirado oficialmente de toda función decisoria, pero sigue siendo una figura central del poder y conserva la lealtad de las fuerzas armadas. Sucedió a su hermano Fidel en 2006, y lanzó reformas inéditas, pero sin ceder el poder ni convocar elecciones.

A mediados de la década de 2010 protagonizó un efímero acercamiento con Estados Unidos, sin que eso desembocara tampoco en una apertura política.