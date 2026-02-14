Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Venezuela tras aplazamiento de ley de amnistía

Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en la capital de Venezuela.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. A su lado dejaron una lista con los nombres de las huelguistas escrita a mano.

Piden celeridad en la salida de prisión de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Washington.

"Nosotros exigimos con esto que ya se concrete y sea real la liberación de todos. Es justo, es justo. Ya tenemos muchísimo tiempo en esto", dice a la AFP Evelin Quiaro, 46 años, funcionaria del servicio de migración y madre de un preso político.

Quiaro comió por última vez pasada la 1 de la mañana: galletas con jamón. "Realmente no estamos preparadas, en mi vida nunca he hecho esto", confiesa Quiaro sobre la huelga. Su hijo de 30 años está detenido desde noviembre de 2025. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

"El significado principal y el único es que ya terminen de darnos respuestas concretas sobre la liberación de todos los muchachos que están ahí adentro, todos", explicó Quiaro.

Entre los excarcelados este sábado se encuentra José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), preso desde noviembre sin orden judicial, informó en X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

HUELGA DE HAMBRE | Familiares se suman a la huelga de hambre iniciada por presos políticos en Boleíta, Zona 7



Familiares informaron que este sábado #14Feb, a partir de las 6:00 a. m., se sumaron a la huelga de hambre iniciada el día de ayer #13Feb por los presos políticos… pic.twitter.com/wyejiNowzI — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 14, 2026

En el poder tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero en una intervención militar estadounidense, Rodríguez propuso una ley de amnistía el 30 de enero. La discusión final para su aprobación se ha aplazado dos veces.

En teoría abarcará los 27 años del chavismo y se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos.

"Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones", aseguró este sábado la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

"Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura", prosiguió el sábado en inglés durante su intervención.

Tanto Cuba como Nicaragua son aliados del chavismo gobernante en Venezuela.

Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, asumió funciones de forma temporal. Adelanta una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos, al tiempo que ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos, rota desde 2019.

Alrededor de una docena de familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre frente a un centro penitenciario en Caracas el 14 de febrero. Foto: FEDERICO PARRA/AFP

Medida drástica

El dirigente Emil Brandt, coordinador regional del partido de Machado, arribó el sábado a su ciudad Barinas (occidente) tras su excarcelación el 8 de febrero. Estuvo casi dos años detenido.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero 431 presos políticos han obtenido libertad condicional y 644 permanecen aún en prisión.

"Lo que estamos pidiendo con esto es que ya sean liberados todos, como se nos prometió", indica por su parte otra huelguista, Sachare Torrez, de 23 años.

Jorge Rodríguez, jefe del parlamento y hermano de la presidenta interina, se había presentado en las inmediaciones de los calabozos de Zona 7 el 6 de febrero. "Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", prometió entonces Rodríguez a un grupo de familiares de detenidos por razones políticas, y adelantó que la ley de amnistía sería aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de febrero.

No obstante, la aprobación se pospuso hasta la semana que viene por desacuerdos entre los diputados sobre su alcance y el papel del poder judicial en su aplicación.

Pocas horas después, varios familiares de presos políticos se encadenaron unos con otros frente a la entrada de la prisión Zona 7.

Este sábado, optaron por mayor presión con la huelga de hambre.

"Es obvio que nos vamos a agotar muchísimo más (...) pero ya es una medida drástica que vemos necesaria para ya terminar con todo esto", considera Quiaro, acostada y con una sombrilla para cubrirse del implacable sol.

La próxima sesión legislativa está prevista para el 19 de febrero.

Familiares de un preso político yacen en el suelo durante una protesta frente a la cárcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 14 de febrero de 2026. Foto: FEDERICO PARRA/AFP

AFP