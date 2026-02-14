EE.UU. autoriza operación de petroleras en Venezuela: la Casa Blanca “quiere ver una avalancha de inversiones”

Estados Unidos anunció ayer viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar totalmente operaciones en Venezuela, así como la apertura de nuevos contratos para otras empresas, siempre bajo su vigilancia. Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

“Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas. También quedan autorizados los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano. Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.

Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo de Venezuela bajo su control directo.

Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante “buques fantasma”, sometidos a sanciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios antes de abordar el Air Force One Foto: AFP

El nuevo gobierno de la presidenta encargada, Delcy, Rodríguez se avino rápidamente a negociar con Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.

Las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear”, declaró de nuevo Trump ayer. Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”, añadió. “Visitaré Venezuela”, aseguró, aunque no dio una fecha concreta.

La noticia se produce la misma semana que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó a Venezuela para reunirse con Rodríguez. En el encuentro de mayor nivel que han mantenido ambos países desde el ataque de Washington en Caracas, el responsable estadounidense anticipó que la Casa Blanca “quiere ver una avalancha de inversiones” en Venezuela.

“Washington está trabajando siete días a la semana para emitir licencias” que permitan a las empresas operar en Venezuela, dijo el máximo responsable de temas energéticos en Estados Unidos. “Queremos liberar al pueblo y la economía venezolana”, agregó en una rueda de prensa conjunta con Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores.

Imagen del logotipo de Repsol en el edificio de la sede central tomada en Madrid. Foto: AFP

Futuro

Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales. Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.

Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en la industria, muy decaída. “Venezuela tiene un enorme potencial económico, pero años de inestabilidad, corrupción y mala gestión han limitado el crecimiento y la prosperidad del país. Estas licencias generales invitan a las empresas estadounidenses y otras afines a desempeñar un papel constructivo para apoyar la recuperación económica”, aseguró el Departamento de Estado.

Trump convocó a los líderes del sector poco después de la caída de Maduro, y pintó ante ellos un futuro prometedor, para animarlos a invertir de nuevo en el país Uno de los que expresó escepticismo ante el estado actual del sector petrolero venezolano fue el jefe de ExxonMobil, Darren Woods, que dijo que se necesitarían años antes de poder rentabilizar las inversiones. ExxonMobil no aparece en la lista de las cinco petroleras publicada ayer viernes.

Refinería de petróleo en Venezuela. Foto: AFP

Implicancias

Las licencias que ha ido emitiendo el Departamento del Tesoro tienen características similares: se abren las inversiones y se permiten las transacciones con PDVSA y sus filiales, siempre y cuando las empresa se avengan a dirimir sus problemas ante la justicia estadounidense, no venezolana.

Además, todos los ingresos pasan por las cuentas bancarias que el Departamento del Tesoro ha abierto en Catar, una situación provisional, según el secretario de Estado. A causa de los litigios pendientes que arrastra Caracas con numerosas empresas internacionales, cualquier dinero que pudiera llegar a cuentas bancarias en Estados Unidos podría haber sido bloqueado, refirió Rubio.

Esta situación ha provocado críticas de la oposición demócrata, que introdujo una proposición de ley para que el gobierno Trump haga una auditoría de ese dinero y de su destino en Venezuela. Las licencias estadounidense no autorizan transacciones con personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del mundo. En 2025 llegó a producir 1,2 millones de barriles diarios, un hito frente a los 300.000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo. EFE, AFP

La presidenta interina Delcy Rodríguez (C) saluda a un trabajador de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Foto: AFP

Reconocimiento a Rodríguez

Donald Trump enfatizó ayer viernes que Washington reconoce al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la autoridad oficial de Venezuela e insistió en que la mandataria chavista está haciendo un “muy, muy buen trabajo”. “En este momento, eso ya lo hemos hecho.

Estamos tratando con ellos”, respondió Trump al ser consultado ayer por periodistas sobre si su Gabinete reconocerá a la Administración de Rodríguez como interlocutor oficial. “Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo, excelente. Y la relación es sólida”, añadió Trump, que ha alabado en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada. “El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él”, remarcó.