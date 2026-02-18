Llegan este jueves algunas lluvias y tormentas producto de un frente frío de rápido pasaje que provocará un leve descenso de temperatura. Ya el viernes Uruguay estará libre de precipitaciones y permanecerá así durante sábado y domingo, según los meteorólogos.

El meteorólogo José Serra dijo que este miércoles el cielo continuará algo nuboso pero sin lluvias. "Mañana jueves el avance de un frente frío de rápido desplazamiento va a dar lugar a algunas lluvias y tormentas, sobre todo en la región oeste y suroeste, donde tendrán mayor intensidad", manifestó en diálogo con El País.

"La situación mejora rápidamente hacia la noche", apuntó. En este sentido, indicó que el jueves habrá "uno o dos grados menos" que este miércoles. Durante viernes, sábado y domingo la temperatura máxima se mantendrá en torno a 27° en Montevideo y el área metropolitana.

El meteorólogo Guillermo Ramis indicó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que este jueves habrá "algunas precipitaciones". En el norte, dijo, los acumulados serán más importantes que en el sur, aunque en todo el país podría haber células de tormenta. En Montevideo los acumulados serán de entre cinco y siete milímetros.

Según Ramis, el fin de semana estará libre de precipitaciones, con dos o tres grados menos que este miércoles.

Una persona camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Sin embargo, Serra y Ramis coinciden en el siguiente pronóstico: a partir del lunes llegarán más lluvias al país. Serra explicó que durante toda la semana que viene estará nuboso, cubierto, con algunas lluvias y lloviznas y mejoras temporarias, es decir, será un período de inestabilidad.

"Se van a mantener las temperaturas normales, aunque el valor de humedad un poco más alto. Vamos a recuperar agua, no mucha pero va a ser un alivio significativo para el agro", adelantó.

Ramis, en tanto, dijo que tanto el lunes como el martes habrá lluvias y no descarta "alguna célula de tormenta"

Su colega Mario Bidegain compartió en su cuenta de X que el mapa de precipitaciones previstas entre el jueves y el martes que viene, que muestra acumulados de entre 25 y 100 milímetros en el suroeste y sur, "las zonas más afectadas por la sequía".

#Lluvias acumuladas previstas por #GFS, de JUE19 a MAR24feb. Se esperan montos de 10 a 75 mm en centro #Argentina y 25-100 mm sobre #Uruguay incluyendo SO y Sur zonas mas afectadas por la #sequia. 🙏 pic.twitter.com/HIjn77G9Nq — Mario Bidegain (@mario_bidegain) February 18, 2026

Se esperan varios días de lluvias la semana que viene

El meteorólogo Serra expresó que a partir de la noche del domingo "se incrementa la nubosidad" y desde el lunes empezará a llover. "Las temperaturas se van a mantener en 26° de máxima, promedialmente", agregó.

Dijo que estas precipitaciones "son consecuencia del fenómeno del Niño Costero en Perú". Esto no significa que Uruguay haya dejado de estar bajo el fenómeno de la Niña para pasar al Niño, sino que la masa de aire húmedo de la zona de Perú "se traslada por circulación atmosférica hacia estas latitudes, dando lugar a una semana muy inestable". Será "un fenómeno transitorio, no es que se termina la Niña", aseveró.

El pronóstico de Inumet para este jueves 19 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para Montevideo y el área metropolitana 27° de máxima para este jueves —con probabilidad de formación de tormentas aisladas—, tres grados menos que este miércoles.

En el suroeste empezará a llover antes, según Inumet, ya desde la noche de este miércoles. También bajará la temperatura unos cinco grados y se esperan precipitaciones más fuertes que en la capital. Situación similar ocurrirá en el noroeste, ya que una de las zonas más afectadas por este frente frío será el litoral.

En el resto del país las lluvias serán más suaves que en el litoral y también se espera un descenso de unos tres grados de temperatura máxima con respecto al miércoles.