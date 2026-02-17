Un cambio en las condiciones climáticas empieza a avizorarse: el meteorólogo José Serra asegura que, producto del fenómeno del Niño costero, un gran volumen de humedad llegará a la zona de Uruguay y a partir del lunes se sucederán "varios días de inestabilidad con precipitaciones".

En diálogo con El País, dijo tener una "perspectiva muy buena para el agro" porque en total serán "cinco o seis días corridos de lluvia". "No va a resolver la situación pero va a dar un buen respiro, va a minimizar el alto déficit hídrico que tenemos. Es una luz de esperanza para los productores rurales, y para nosotros también porque si no vamos a terminar pagando la fruta y la verdura mucho más caras", estimó.

Serra explicó que ya "comenzó a incidir el fenómeno del Niño costero", que no afecta directamente a Uruguay pero que, de todas formas, "se traduce por circulación a que un volumen muy grande de humedad llegue a esta latitud el fin de semana".

En definitiva, un "río atmosférico" se posicionará sobre el país "aportando humedad e inestabilidad". Afirmó que "afectará a todo el territorio nacional", aunque todavía sea temprano para determinar con precisión qué zonas tendrán mayores volúmenes de precipitación, ya que "la lluvia en nuestro territorio es muy heterogénea, siempre lo ha sido".

Un hombre camina con paraguas por Montevideo un día de lluvia. Foto: Francisco Flores/El País

Cómo estará el tiempo de aquí al fin de semana

En la previa, de aquí hasta el fin de semana, Serra indicó que este martes habrá temperaturas cercanas a los 30° en todo el país, con cielos claros y algo nubosos aunque con inestabilidad en el extremo norte del país. De hecho, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla durante la mañana que afectó a los departamentos de Artigas y Salto por tormentas puntualmente fuertes. Cesó sobre el mediodía.

El miércoles estará soleado y algo nuboso, con temperaturas máximas de 30° o 31° en el sur y de 33° o 34° en el norte.

La única variación se espera para el jueves porque a partir de la madrugada, según Serra, tendrá lugar el pasaje de "un frente frío que va a provocar algunas precipitaciones". De todas formas, la lluvia será "poco y nada" aunque provocará un "leve descenso de temperatura: ni otoñal ni invernal, de 25° o 27° en el sur y 29° en el norte".

La temperatura volvería a subir el viernes hasta una máxima de 30° y se espera que durante todo el fin de semana no llueva.

Inumet tiene una perspectiva similar. Salvo el jueves, día el para el cual pronostica una probable formación de tormentas aisladas en la tarde, en lo que respecta a Montevideo y el área metropolitana está libre de lluvias hasta el lunes inclusive.

Las lluvias producto del frente frío podrían comenzar el miércoles de noche por el suroeste, según Inumet. En el norte, mientras tanto, podría estar algo más inestable en estos días.

El meteorólogo Mario Bidegain, en tanto, tiene un pronóstico muy similar al de Serra. Publicó en su cuenta de X que en la capital la temperatura máxima estará entre 29° y 26° hasta el domingo, con probabilidad de algunas precipitaciones pero muy escasas tanto el jueves como el sábado y el domingo. El fin de semana, según ese pronóstico, estará nublado, pero el lunes llegarán lluvias más abundantes, de entre 10 y 20 milímetros.