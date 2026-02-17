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Cesó la alerta amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en el norte

El Instituto Uruguayo de Meteorología advertía que se esperaban tormentas puntualmente fuertes en áreas de Artigas y Salto. Las condiciones podrían incluir lluvias abundantes, granizo y vientos intensos.

El País
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17/02/2026, 12:47
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Tormenta con rayos.
Tormenta con rayos.
Foto: Fernando Ponzetto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes. En principio, la advertencia se extendía hasta las 10:00, pero luego se actualizó y rigió hasta las 12:00, aunque únicamente en el extremo norte del país. Al mediodía cesó.

Un frente semi-estacionario afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes, decía Inumet. "En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", añadía la publicación.

Alerta amarilla de Inumet el 17 de febrero de 2026.
Alerta amarilla de Inumet el 17 de febrero de 2026.
Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Salto: Arapey, Belén, Constitución, Migliaro, Saucedo y Termas del Arapey.

El pronóstico para hoy martes 17 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

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