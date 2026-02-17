Cesó la alerta amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en el norte

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes. En principio, la advertencia se extendía hasta las 10:00, pero luego se actualizó y rigió hasta las 12:00, aunque únicamente en el extremo norte del país. Al mediodía cesó.

Un frente semi-estacionario afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes, decía Inumet. "En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", añadía la publicación.

Alerta amarilla de Inumet el 17 de febrero de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Salto: Arapey, Belén, Constitución, Migliaro, Saucedo y Termas del Arapey.