El pronóstico para hoy martes 17 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas en la República Oriental del Uruguay para el día martes 17 de febrero de 2026 oscilarán entre 16°C y 32°C en diversas zonas del país.

Para el noroeste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Se esperan precipitaciones y tormentas. Durante el final del día, el cielo se mantendrá nuboso con períodos de cubierto. Los vientos oscilarán entre los 10 y 30 km/h, con períodos de calma de 0 a 10 km/h. Las temperaturas mínima y máxima serán de 19°C y 32°C respectivamente.

En el noreste, la mañana será similar, con condiciones de nubosidad y bancos de niebla, acompañados de precipitaciones y tormentas. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá nuboso, con presencia de neblinas. Los vientos serán del sector oeste al este con velocidades que varían entre 10 y 30 km/h, incluyendo ráfagas de hasta 40 km/h. La temperatura oscilará entre los 18°C y los 31°C.

Para el suroeste, la mañana comienza con algo de nubosidad intercalada con períodos de cielo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos estarán en el rango de 10 a 30 km/h provenientes del este. Para el final del día, se esperan condiciones similares de nubosidad, y se añade la posibilidad de ráfagas de viento entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. Se prevén temperaturas de entre 16°C y 32°C.

En la región centro-sur, las condiciones meteorológicas para la mañana indican un cielo nuboso con algún alivio y presencia de neblinas. Los vientos serán del este con velocidades de 10 a 30 km/h, variando a períodos de entre 10 y 20 km/h. La tarde y noche presentarán condiciones de cielo algo nuboso con neblinas. Se esperan ráfagas de viento de hasta 40 km/h. Las temperaturas se mantendrán entre los 16°C y los 32°C.

En la zona del este, experimentará una mañana con nubosidad y cobertura de nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas. Los vientos serán del sureste y sur con velocidades entre 10 y 30 km/h, con intervalos de calma. A partir de la tarde, se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso y neblinas. Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas mínima y máxima serán de 16°C y 30°C respectivamente.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

Para Punta del Este, se prevé una mañana con cielos nubosos y la probabilidad de neblinas. Durante las primeras horas, se presentará viento del Este entre 10 y 30 km/h, que podría variar a velocidades de 10 a 20 km/h. El clima para el final del día indica que persistirá la nubosidad y los vientos del Este se intensificarán, esperándose rachas de hasta 40 km/h. Será en esta área donde las temperaturas serán más frescas, con una mínima de 21°C y una máxima de 27°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se espera nubosa con períodos de mayor apertura y neblinas. Los vientos predominarán del sureste con velocidades de 10 a 20 km/h. El final del día mostrará condiciones de cielo algo nuboso e incluye la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 40 km/h. Las temperaturas se encontrarán entre los 22°C y los 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.