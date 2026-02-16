"No han corrido el toldo": qué pasará en Uruguay con la temperatura y el "frente frío" que llega el jueves

"No han corrido el toldo". Así define el meteorólogo Guillermo Ramis la situación de Montevideo y sus alrededores, una zona de Uruguay que parece ser totalmente ajena a las inclemencias. De todos los episodios de lluvia de los últimos días, ninguno afectó a la capital. Más bien estuvieron concentrados en el norte. Ahora existe una baja probabilidad de lluvias para el jueves que viene, pero en todo caso serían "chaparrones".

Respecto al fin de semana que pasó, indicó que al sur del Río Negro fue "muy poco" lo que llovió, mientras que el norte fue el área más afectada.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), explicó que en las próximas horas no está previsto que haya precipitaciones en el sur, aunque pueden tener lugar en el norte, un lugar donde "no se necesita tanto" porque "está bastante bien regado".

Por otro lado "el jueves tenemos algunos chaparrones, pero poca cosa, muy diseminado a lo largo de todo el país".

Ramis afirmó que ese mismo jueves pasará un frente frío que provocará además un descenso de temperatura, que a partir de entonces se ubicarán entre los 24° o 25° de máxima, registros inferiores a los 28° de los días previos.

En resumidas cuentas, Ramis señaló que este lunes habrá 27° de máxima, con cielos algo nubosos. El martes y el miércoles llegará a 28° y también estará nuboso.

El jueves pasa un frente frío, baja la temperatura a 25° y se espera "un poquito de chaparrones". El viernes se mantendrá nuboso y con 24°. El sábado y el domingo seguirá nuboso y con 25°.

Una persona se refugia de la lluvia bajo un paraguas en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene un pronóstico del tiempo que incluye un aumento de temperatura de aquí al miércoles y luego un descenso a partir del jueves, sumado a una baja probabilidad de lluvias para esa jornada en Montevideo.

En la capital habrá 28° este lunes, nublado. El martes pasará a 30° y no se descarta alguna lluvia en la tarde. El miércoles también 30°, de nuboso a cubierto.

Para el jueves se espera una caída a 26°, una temperatura que se mantendrá durante viernes, sábado y domingo con nula probabilidad de precipitaciones.

En Punta del Este, ciudad colmada en estos días de Carnaval, también se espera un leve ascenso de temperatura y cero precipitaciones, aunque estará nublado. De aquí al miércoles, las máximas serán de 26°, 27° y 28°, respectivamente.