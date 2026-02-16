Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este lunes 16 de febrero y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este lunes 16 de febrero de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 15°C y 32°C en diferentes zonas del país.

En la región del noroeste, durante la mañana, se prevé que el cielo esté algo nuboso a nuboso, con presencia de nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 32°C. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá nuboso y cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos serán variables, con velocidades entre 0 y 20 km/h.

Para el noreste, la mañana también se presentará con nubosidad y cubierta, junto a nieblas y neblinas, y se esperan lluvias aisladas. Al final del día, estas condiciones se mantendrán, pero además se anticipan precipitaciones y tormentas aisladas. Las temperaturas irán desde los 19°C hasta los 31°C, y los vientos serán variables entre 0 y 20 km/h.

En la zona suroeste, se espera que el clima esté algo nuboso a nuboso con nieblas y neblinas durante la mañana sin probabilidades de precipitaciones. Hacia el final del día, se pronosticaba nubosidad y nieblas con baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura variará entre 15°C y 32°C, y se presentarán vientos del sector este con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas costeras.

Centro-sur inicia la jornada con condiciones de algo nuboso a nuboso y la presencia de nieblas y neblinas matutinas. En el transcurso del día, la nubosidad se mantendrá y se presenta baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima se espera en 18°C y la máxima en 32°C. Durante la noche, habrá rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Cielo despejado en Montevideo. Foto: Archivo El País



El este, por su parte, amanecerá bajo un cielo nuboso y cubierto con nieblas y neblinas, y es posible que se registren precipitaciones aisladas. Luego, a partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones permanece baja. Las temperaturas estarán comprendidas entre 19°C y 30°C, y en la zona costera habrá ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

En Punta del Este, la mañana empieza con un cielo nuboso y períodos de cubierto, mientras que las neblinas también se harán presentes. Se espera que las condiciones se mantengan sin grandes cambios hacia el final del día. Se prevén temperaturas que oscilarán entre 22°C y 26°C y rachas de viento de 50 km/h hacia la tarde y noche.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la jornada inicia con algo de nubosidad y nieblas matinales, con temperaturas que variarán de 20°C a 28°C. Hacia el final del día, la nubosidad persistirá y se anticipan rachas de viento del sudeste al noreste de hasta 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

El panorama general para los próximos días indica la persistencia de condiciones variables en todo el país, con presencia de nieblas y neblinas matutinas y la posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas a lo largo del territorio. Se mantendrá una amplia variación en las temperaturas, que continuarán en un rango típico del verano uruguayo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.