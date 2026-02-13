¿Vas al este o al oeste? El pronóstico de lluvias para Carnaval que marca un escenario distinto según la zona

Se acerca el fin de semana largo por los feriados de Carnaval y el pronóstico del tiempo, que no parecía auspicioso en un principio, se fue acomodando. Según los meteorólogos, de momento se espera solo un episodio de lluvias, que será el domingo, y además la temperatura irá en gradual ascenso al menos hasta el martes.

El meteorólogo Mario Bidegain comentó a El País que "las lluvias se van a concentrar el domingo". Ocurrirán producto de un frente frío que ingresará por el suroeste y se irá extendiendo por el territorio nacional hasta cubrirlo por completo. No obstante, las precipitaciones no tendrán igual intensidad en todo el país.

Bidegain aseguró que los acumulados de precipitaciones más importantes serán en el suroeste, en la zona de Colonia, Soriano y San José. Allí podrían alcanzarse los 25 o 30 milímetros. Sin embargo, en Montevideo —donde empezaría a llover cerca del mediodía y terminaría en la tarde— "los acumulados previstos son de alrededor de 10 milímetros". En el este y fundamentalmente el litoral atlántico se espera "poca lluvia". Aunque dependerá del lugar, puede que caigan "menos de cinco milímetros".

En referencia al turismo, el meteorólogo expresó: "Los que se van apara el este, bien; no tanto los que van para el oeste, ahí va a estar complicado".

En el este las lluvias, que comenzarán más tarde, podrían extenderse hasta la madrugada del lunes, pero ya durante esa jornada se notará una mejoría.

Personas caminan con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Francisco Flores/Archivo El Pais

En este sentido, Bidegain agregó: "Aparentemente no tendríamos lluvias durante lunes y martes". Está previsto, no obstante, que haya una nueva desmejora luego, entre miércoles y jueves, pero en lo que respecta a los feriados, transcurrirían "libres de precipitaciones".

Las lluvias del domingo, aunque no serán positivas para las actividades turísticas, sí lo serán para el sector agropecuario, ansioso del agua que viene siendo esquiva en la zona al sur del Río Negro. En el norte, en las últimas 48 horas hubo acumulados de 40 milímetros o más.

Por otro lado, en cuanto a la temperatura, Bidegain pronosticó que irá en gradual aumento, desde el fresco de este viernes hasta el calor del próximo martes.

"Hoy (por este viernes) estaremos en 24° o 25°, fresco para la época; sábado y domingo con 26° o 27°, muy agradable, aunque empieza a nublarse y complicarse con lluvias; lunes y martes ascienden algo las temperaturas, 28° grados para el lunes y entre 29° y 30° para el martes ", expresó.

El pronóstico del tiempo de Inumet para los próximos días

El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para el fin de semana de Carnaval indica que estará "inestable con algunas precipitaciones y tormentas". Este viernes estará "templado en la mañana y cálido en la tarde", y "en la frontera norte persistirán algunas precipitaciones y tormentas durante las primeras horas de la jornada, mejorando rápidamente hacia la tarde".

El sábado el cielo estará algo nuboso y ya en el litoral oeste "hay probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas especialmente hacia la noche".

"El domingo desde la madrugada se prevén precipitaciones y tormentas que ingresarán desde el suroeste y gradualmente se extenderán a todo el territorio, algunas puntualmente fuertes. Nuevamente estará templado en la mañana y cálido en la tarde", apuntó Inumet.

Las jornadas de lunes y martes serán calurosas, húmedas e inestables "con probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas en todo el país", según el pronóstico.

Mirá el pronóstico especial de INUMET para Carnaval 🎉 pic.twitter.com/dzVDPiFPqX — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) February 12, 2026

En lo que respecta únicamente a Montevideo y el área metropolitana, para este viernes Inumet pronostica 24° de máxima, para el sábado 27° y para el domingo 26°. Ese día irá desmejorando desde la mañana para dar lugar a precipitaciones y tormentas, aunque volverá a mejorar hacia la tarde-noche.

Para el lunes hay baja probabilidad de lluvias con 29° y para el martes la probabilidad de precipitaciones es nula, con 30°.