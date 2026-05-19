Gobierno uruguayo evalúa realizar una donación de paneles solares a Cuba ante la crisis energética de la isla

Uruguay concretó este lunes 18 de mayo el envío de una donación humanitaria de leche en polvo destinada a Cuba, en el marco de la política de cooperación internacional impulsada por la Cancillería. El cargamento arribó a la isla junto a unas 1.700 toneladas de alimentos y productos de higiene personal enviados por México.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la donación uruguaya consiste finalmente en unas 15 toneladas de leche en polvo, que tiene como objetivo su distribución en escuelas, hospitales y hogares de ancianos, entre otros centros asistenciales y sociales.

Durante el acto de recepción en Cuba, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, aseguró que los productos “serán recibidos con la mayor solidaridad y respeto”, y destacó el compromiso de hacer llegar la ayuda “a quienes más lo necesitan”. “Nuestros niños, nuestros ancianos y nuestros hogares más necesitados”, expresó el jerarca cubano.

El barco mercante Asian Katra atracó en la bahía de La Habana con ayuda humanitaria procedente de México y Uruguay Foto: STR/EFE

La semana pasada, el canciller uruguayo Mario Lubetkin había comparecido ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, donde adelantó que el gobierno realizará un seguimiento del destino de la donación para garantizar que llegue efectivamente a la población vulnerable.

Lubetkin señaló además que esta iniciativa “se inscribe en la mejor tradición de Uruguay de ayudar a pueblos hermanos que están pasando dificultades”, y comparó la asistencia enviada a Cuba con la ayuda humanitaria que Uruguay brindó meses atrás a Chile tras los incendios forestales ocurridos a comienzos de año.

Paneles solares

En paralelo, la Cancillería uruguaya analiza la posibilidad de concretar un nuevo envío humanitario hacia la isla, esta vez mediante la donación de paneles solares. La medida apunta a colaborar frente a las restricciones energéticas que atraviesa Cuba y, según se indicó, esos equipos tendrían el mismo destino que la leche en polvo: escuelas, hospitales y hogares de ancianos.

El gobierno evalúa canalizar esa eventual ayuda energética a través de agencias de Naciones Unidas con competencia en la materia.