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El País Mundo

Llegó a Cuba un buque con ayuda humanitaria enviado por México y Uruguay: el mensaje de Díaz-Canel

"En tiempos difíciles, gestos como este nos recuerdan que Cuba no está sola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera", escribió el mandatario cubano.

El País
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19/05/2026, 09:23
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Comitiva del gobierno cubano recibiendo ayuda humanitaria de México y Uruguay
Comitiva del gobierno cubano recibiendo ayuda humanitaria de México y Uruguay
Foto: X/Miguel Díaz-Canel

Un barco mercante con ayuda humanitaria de México y Uruguay atracó este lunes en la bahía de La Habana, en Cuba. El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, publicó un mensaje de agradecimiento a los dos países, dos naciones a las que Cuba está unido por "un enorme cariño", enfatizó.

"Este donativo, que llega en días muy difíciles para Cuba por el impacto directo y multidimensional del bloqueo de los Estados Unidos en la vida cotidiana de nuestro pueblo, es un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región", expresó Díaz-Canel en una publicación en la red social X.

El presidente de Cuba resaltó la labor de su par mexicana, Claudia Sheinbaum, "por su liderazgo y firme compromiso". Además, agradeció al gobierno uruguayo "por sumarse a esta iniciativa".

"En tiempos difíciles, gestos como este nos recuerdan que Cuba no está sola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera", escribió el mandatario cubano.

El arribo de un buque de ayuda humanitaria a Cuba

El Asian Katra, con bandera de Panamá, entró pasadas las 9.30 hora local (10:30 de Uruguay) por la estrecha bocana de la bahía y media hora después atracaba en uno de los muelles con 1.672 toneladas de ayuda mexicana, principalmente alimentos y artículos de aseo, y de Uruguay, exclusivamente productos de alimentación.

El embajador de Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canessa Franco, explicó que el donativo está compuesto principalmente por leche en polvo, arroz y legumbres, pero no precisó cantidades.

El vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva recalcó que la ayuda será distribuida "de manera directa a las personas que más lo necesitan, particularmente los niños, las personas mayores, las de la tercera edad y núcleos poblacionales vulnerables” del país.

Cuba recibe ayuda humanitaria de México y Uruguay
El barco mercante Asian Katra atracó en la bahía de La Habana con ayuda humanitaria procedente de México y Uruguay
Foto: STR/EFE

Estados Unidos está presionando a Cuba desde principios de año para que ponga en marcha profundas reformas políticas y económicas. Para ello impuso un bloqueo petrolero a la isla, que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional, y aplicó nuevas sanciones, ampliamente contestadas por su carácter extraterritorial.

Cuba, que acumulaba ya seis años de profunda crisis económica, quedó prácticamente paralizada, de los hospitales a las estaciones de servicio y del transporte público a las empresas estatales, con un enorme costo social. Los apagones desconectan amplias regiones del país durante días.

Con información de EFE

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