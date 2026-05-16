Más presión de Estados Unidos al régimen de Cuba: la administración Trump va por Raúl Castro

El gobierno de Estados Unidos prevé presentar el próximo miércoles una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate, informó ayer viernes el diario Miami Herald.

La cadena CBS ya había adelantado que el Departamento de Justicia evaluaba presentar cargos contra el hermano menor de Fidel Castro por ese caso, uno de los episodios más tensos en la relación entre Estados Unidos y Cuba en las últimas décadas.

De acuerdo con el Miami Herald, la acusación sería anunciada durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami con motivo del Día de la Independencia de Cuba, tras la aprobación de un gran jurado. El evento incluiría además un homenaje a las cuatro víctimas del incidente.

Preguntado ayer sobre esos reportes mientras regresaba de China a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense, Donald Trump, evitó pronunciarse y dijo que no quería hacer comentarios. “No quiero hacer comentarios al respecto. Que sea el Departamento de Justicia quien comente sobre ello”, respondió Trump.

La gente camina por una calle durante un apagón en La Habana. Foto: AFP

El mandatario insistió ante los periodistas a bordo del Air Force One que los cubanos “necesitan ayuda”. “Así que ya veremos, tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba”, se limitó a responder.

El caso se remonta a febrero de 1996, cuando aeronaves de Hermanos al Rescate fueron derribadas por fuerzas cubanas en un incidente en el que murieron cuatro personas y que derivó en una grave crisis diplomática entre ambos países.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reaccionó favorablemente a la información publicada por CBS y escribió en la red X: “Adelante, ya era hora”.

La posibilidad de presentar cargos contra Raúl Castro surge en medio del endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue incidiendo dentro del aparato político cubano.

Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como Raulito, ha sido mencionado en recientes contactos entre representantes de ambos países.

Reunión del director de la CIA, John Ratcliffe, con altas autoridades del gobierno cubano Foto: @CIA

Reunión con la CIA

La información sobre la posible acusación se conoce un día después de que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reuniera en La Habana con dirigentes del régimen cubanos.

De acuerdo con un comunicado con la CIA, Ratcliffe viajó a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba. La visita incluyó reuniones con el nieto de Raúl Castro y asesor de seguridad, así como con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

La versión estadounidense indica que el director de la CIA transmitió el mensaje de que Estados Unidos está dispuesto a explorar un diálogo más amplio sobre temas económicos y de seguridad, condicionado a “cambios fundamentales” por parte del Gobierno cubano.

El presidente Donald Trump firmó a finales de enero un decreto que establece que Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con los periodistas en la base conjunta Andrews en Maryland. Foto: AFP

Trump justificó así el endurecimiento de las sanciones contra La Habana, en particular la imposición de un bloqueo petrolero de facto desde enero.

Las autoridades cubanas precisaron que el encuentro con la CIA debe permitir “contribuir al diálogo político” entre ambos países.

Una reunión a alto nivel diplomático ya había tenido lugar en La Habana el 10 de abril. Fue la primera vez que un avión gubernamental estadounidense aterrizó en la capital cubana desde 2016. El endurecimiento de las sanciones estadounidenses ha agravado una crisis energética y económica que Cuba arrastra desde hace años.

Los apagones reiterados provocaron manifestaciones esta en La Habana. Los habitantes golpearon cacerolas e incendiaron contenedores de basura, exasperados por los cortes de luz pueden durar más de veinte horas.

Ante la complejidad de la crisis energética, el régimen cubano se declaró dispuesto a examinar una propuesta de ayuda financiera de Estados Unidos de 100 millones de dólares.

Hasta ayer viernes el régimen cubano mantenía silencio sobre las demandas estadounidenses de apertura económica y desvinculación de Rusia y China que puso sobre la mesa el director de la CIA en su visita a La Habana. Los principales cargos no hicieron mención en toda la jornada a la reunión del jueves. Una nota del Ejecutivo cubano se centró en que el encuentro sirvió para “demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. AFP, EFE

Una mujer pasa junto a una gasolinera vacía en La Habana el 15 de mayo de 2026. Foto: AFP