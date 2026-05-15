La historia detrás del video donde Donald Trump parece revisar los documentos de Xi Jinping

Un video se hizo viral en las últimas horas durante la cumbre en China entre el presidente de ese país, Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Muestra al mandatario norteamericano abriendo una carpeta durante una cena celebrada en el Grán Salón del Pueblo de Pekín. En el registro, difundido por CNN, confundió a varios usuarios de redes sociales, ya que creyeron que Trump quiso espiar las notas del líder chino cuando este se encontraba ausente.

Sin embargo, al analizar el registro con más detenimiento, se puede ver que el cuaderno tiene el sello presidencial de Estados Unidos, lo que da cuenta de que en realidad, Trump no pretendía espiar las notas personales de su homólogo chino.

El sello presidencial de Estados Unidos. Foto: AFP

En la imagen se puede ver el sello presidencial en el cuaderno. Foto: captura CNN

Desde CNN sostienen que el mandatario "probablemente estaba mirando su propia carpeta de discursos o una versión traducida de sus comentarios", ya que momentos después, Trump caminó hacia el podio sosteniendo el mismo cuaderno que revisó momentos atrás, el cual abre posteriormente para leer.

El anuncio de Trump tras ver a Xi Jinping

Trump, afirma haber alcanzado "acuerdos comerciales fantásticos" y resuelto "muchos problemas" en su cumbre con su homólogo chino, aunque horas después de que concluyera se desconocen los pormenores.

Trump viajó a Pekín con el objetivo de cerrar acuerdos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, además de paliar las diferencias en áreas geoestratégicas conflictivas. El presidente republicano afirmó que Xi accedió a ayudar a abrir el estrecho de Ormuz y a comprar aviones Boeing y más petróleo y soja estadounidenses. Pero no ha habido anuncios oficiales.

Preguntado sobre el tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no confirmó ni desmintió las declaraciones de Trump. Esta cautela refleja el tono de la cumbre.

Una pantalla muestra la transmisión del encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump en Pekín el 14 de mayo de 2026. Foto: WANG ZHAO/AFP

Trump describió a Xi como un "gran líder" y "amigo" pero Pekín fue más moderado. El viernes, el presidente de EE.UU. afirmó que de la visita han surgido "muchas cosas buenas".

"Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", celebró Trump, mientras Xi lo acompañaba por los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino junto a la Ciudad Prohibida en Pekín. "Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver", añadió el republicano.

Por su parte, Xi aseguró que fue una "visita histórica" y que, a día de hoy, ambas partes establecieron "una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva".