“Trampa de Tucídides”: la cita a Atenas y Esparta que usó Jinping para advertir a Trump sobre Taiwán

Mientras los líderes de Estados Unidos y China se reunían en Pekín, Xi Jinping tenía en mente una rivalidad mucho más antigua. El presidente chino invocó una advertencia del mundo clásico, cuando las ciudades-estado griegas de Atenas y Esparta entraron en guerra, diciendo que Estados Unidos y China deberían tener cuidado con la “trampa de Tucídides”.

Xi citó este concepto al advertir que Pekín y Washington podrían entrar en una “situación extremadamente peligrosa” si Donald Trump intentara impedir que China se impusiera sobre Taiwán.

La trampa a la que se refiere Xi recibió su nombre de Tucídides, general ateniense, cuyo relato de la Segunda Guerra del Peloponeso (431 a. C. a 404 a. C.) está considerado como una de las primeras historias militares escritas. En ella, Tucídides argumentaba que la guerra entre Atenas y Esparta fue motivada por la amenaza que suponía para una potencia establecida el creciente poder de otra. “El ascenso de Atenas aterrorizó a Esparta y la obligó a la guerra”, escribió Tucídides.

Para algunos estudiosos, la guerra -y la explicación que se ofrece de ella en ese antiguo pasaje- presagió prácticamente todos los grandes conflictos posteriores. El teórico de las relaciones internacionales Graham Allison la denominó la “Trampa de Tucídides” a principios de la década de 2010.

Isla de Taiwán. Fotos: AFP fotos

“La idea es que cuando una gran potencia establecida se encuentra con una potencia emergente, el conflicto entre ambas es ciertamente probable, si no inevitable”, dijo Daniel Sutton, un clasicista de la Universidad de Cambridge que estudia a Tucídides.

En la versión de Xi de esta analogía, una China envalentonada es la Atenas de una Esparta estadounidense.

Para demostrar su teoría, Allison identificó 16 ocasiones en la historia en las que una potencia emergente amenazó con desplazar a la dominante. Según su recuento, que es subjetivo, 12 de las 16 rivalidades terminaron en conflicto.

En su discurso ante Trump en el Gran Salón del Pueblo, Xi afirmó que el mundo se encontraba en una nueva encrucijada. “¿Podrán China y Estados Unidos superar la ‘Trampa de Tucídides’ y establecer un nuevo paradigma para las relaciones entre las grandes potencias?”, preguntó.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en un banquete de Estado con el presidente chino Xi Jinping. Foto: AFP

Ryan Swan, experto en relaciones entre China y Estados Unidos del Centro Internacional de Estudios de Conflictos de Bonn, en Alemania, consideró que el uso reiterado de este concepto por parte de Xi formaba parte de un esfuerzo diplomático más amplio de Pekín para presentarse como una “gran potencia responsable” que puede coexistir pacíficamente con Estados Unidos.

Desde que asumió el cargo en 2012, Xi ha presionado para que Estados Unidos trate a China como a un igual y no se oponga a Pekín en su propio terreno. “China considera la Trampa de Tucídides no como un modelo predictivo, como se ha utilizado ocasionalmente en los círculos occidentales, sino como una amenaza que puede y debe evitarse”, dijo Swan. The New York Times