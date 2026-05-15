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Trump responde a foto viral de Marco Rubio con el mismo atuendo que tenía Maduro durante su captura

El secretario de Estado negó que hubiera un "mensaje oculto" en la foto y dijo que utilizó esa ropa para viajar porque le quedaba cómoda. "Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto", sostuvo.

El País
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15/05/2026, 13:14
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Marco Rubio con un conjunto deportivo igual al de Nicolás Maduro el día de su captura.
Marco Rubio con un conjunto deportivo igual al de Nicolás Maduro el día de su captura.
Foto: Steven Cheung en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su secretario de Estado, Marco Rubio, se veía "muy bien" en la foto viral en redes sociales en la que aparece con un atuendo similar al que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura.

"Creo que se veía muy bien con ese conjunto. Miren, no sé si yo lo llevaría, pero pienso que se veía muy bien", bromeó el republicano ante la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de regreso a Washington tras reunirse en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping.

Cuánto cuesta el conjunto deportivo de Maduro que se hizo viral cuando fue detenido por EE.UU.

El pasado martes, durante el vuelo hacia China, el jefe de la diplomacia estadounidense vistió un conjunto deportivo gris de la marca Nike, el mismo modelo que llevaba Maduro cuando fue capturado por militares estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, le tomó una fotografía de pie, con gesto serio y las manos en los bolsillos, que se viralizó rápidamente y fue utilizada por cuentas cercanas al Gobierno estadounidense para burlarse del depuesto líder chavista.

Rubio niega "mensaje oculto"

Durante una entrevista con la cadena NBC en Pekín, Rubio negó que hubiera un mensaje oculto detrás de la imagen e incluso bromeó con que Maduro le "copió" el atuendo porque él lo adquirió primero.

"Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto", dijo entre risas.

En las últimas semanas, Rubio ha aumentado su presencia en redes sociales, en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible pugna con el vicepresidente, JD Vance, por la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2028, a las que Trump no puede presentarse.

Agencia EFE

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