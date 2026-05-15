Un “hito clave para la seguridad”: EE.UU. anunció exitosa operación de uranio enriquecido de Venezuela

Estados Unidos anunció ayer jueves que completó una operación de extracción de uranio altamente enriquecido del único reactor nuclear en Venezuela, actualmente en paro. La operación fue completada “en cuestión de meses, más de dos años más rápido de lo planeado originalmente”, indicó el Departamento de Estado.

El reactor RV-1, situado en el Alto de Pipe, en las afueras de Caracas, “fue el primer y único reactor nuclear del país, construido originalmente para la investigación científica con fines pacíficos”, explicó el comunicado. “A finales de abril, Venezuela acondicionó y preparó para su transporte el HEU (uranio altamente enriquecido) de su reactor de investigación RV-1, que había sido suministrado al país como parte del histórico programa Átomos para la Paz de Estados Unidos” indicó el texto.

“El material fue transportado por el Reino Unido y llegó sin contratiempos al emplazamiento de Savannah River, en Aiken, Carolina del Sur, a principios de mayo para su disposición final”, añadió.

Estados Unidos ha retirado o eliminado hasta la fecha más de 7,3 toneladas de material nuclear susceptible de ser usado para fines militares en todo el mundo. El reactor experimental RV-1, construido por General Electric, fue inaugurado por Rómulo Betancourt en diciembre de 1960.

La Casa Blanca se ve de noche en Washington, D.C. Foto: AFP

La Administración de Donald Trump calificó de “hito clave para la seguridad” el traslado de este uranio enriquecido de Venezuela para su destrucción en Estados Unidos, una operación delicada que contó con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El Departamento de Estado apuntó que la OIEA desempeñó “un papel fundamental en esta operación”, lo que demuestra su “eficacia” para “reducir los riegos nucleares a nivel mundial”.

“Al liderar la eliminación de material nuclear peligroso de Venezuela, Estados Unidos está más seguro y ha fortalecido la seguridad nuclear a nivel mundial”, apunta el comunicado.

Este proceso se llevó a cabo después de que Estados Unidos y Venezuela restablecieran las relaciones diplomáticas, abriendo una nueva etapa tras la captura el pasado enero del dictador Nicolás Maduro.

El OIEA confirmó el 8 de mayo que participó en el traslado de Venezuela a Estados Unidos de 13 kilos de uranio enriquecido a poco más del 20%. AFP, EFE