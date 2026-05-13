Donald Trump promete la liberación de los presos políticos en Venezuela: “Vamos a sacarlos a todos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer martes que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela, aunque a la vez alabó el desempeño de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

“Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles”, aseguró el mandatario al ser consultado por la situación de los cientos de presos políticos que no se han beneficiado de la ley de amnistía, la cual el Ejecutivo de Rodríguez dio por concluida el pasado 24 de abril.

“Como saben, tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) entrando (al país caribeño). Y Venezuela ahora está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de iniciar un viaje oficial a China.

Luego agregó: “Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos (presos políticos) y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: AFP

Aunque el chavismo comenzó a liberar presos por cuestiones políticas en diciembre, la ley de amnistía fue aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, casi dos meses después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por Estados Unidos, que ha dado el visto bueno para que Rodríguez se haga cargo del gobierno.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump ha establecido un plan de tres fases -estabilización, reconstrucción y transición- para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado han asegurado que la primera de esas fases se da ya por terminada.

Trump volvió a bromear el lunes asegurando que está pensando “seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51. EFE