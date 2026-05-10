Senador republicano exige que se reimpongan sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez

Las ONG venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea indicaron que 27 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, entre ellas Víctor Quero Navas, cuya muerte el año pasado fue confirmada esta semana por el régimen chavista. Por su parte, el senador Rick Scott dice que EE.UU. debe “restituir” las sanciones contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las mencionadas organizaciones no gubernamentales publicaron en Instagram una lista con los nombres y las fechas de fallecimiento de los presos políticos, entre los que cuentan Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021, tras 12 años detenido.

Según Provea y JEP, el año con más muertes bajo custodia de Estado fue 2024, con cinco, seguido de 2019 y 2025, con cuatro fallecimientos cada uno. En la publicación, indicaron que Quero Navas, un comerciante informal de 51 años, fue detenido en enero de 2025 “sin orden judicial” por “funcionarios encapuchados” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y “sometido a desaparición forzada”.

Su madre, Carmen Teresa Navas, de más de 80 años, “lo buscó durante 16 meses en cárceles, tribunales y fiscalías, recibiendo silencio o información falsa”. El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso el jueves e indicó que estaba en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. Luego de llamados de ONG y partidos políticos para que se abriera una investigación independiente, la Fiscalía ordenó la exhumación del cuerpo.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas Foto: AFP

Desde EE.UU.

El senador de EE.UU. Rick Scott afirmó que Washington debe “restituir de inmediato” las sanciones contra Delcy Rodríguez, tras repudiar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de que el régimen confirmara que su fallecimiento.

Quero Navas “fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los malvados esbirros de Maduro”, expresó en la red social el exgobernador de Florida. La presidenta encargada “debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo”, añadió Scott. Asimismo, reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, y dijo que los responsables deberán rendir cuentas ante la justicia internacional. EFE

“Antes de que mueran màs”

La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado exigió la liberación de todos los presos políticos en su país “antes de que mueran más”, al condenar el fallecimiento bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas el año pasado y que fue reconocido esta semana por el chavismo.