A pesar de la transición política y económica en Venezuela, persiste la censura y persecución a periodistas

A pesar del supuesto avance hacia un cambio político en Venezuela que debería llevar a elecciones libres y democráticas en algún momento, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) del país caribeño denunció ayer domingo que “la persecución” contra periodistas “no ha cesado” y exigió “el desmontaje de los mecanismos de censura estructural” que hay en la nación.

A través de una nota, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se cumplió ayer, subrayó que hay periodistas que ya no firman sus notas y que aprendieron a ejercer su profesión dentro de “ciertos márgenes” para seguir informando. En este sentido, aseguró que más de ocho de cada diez periodistas “reconocieron haber modificado su manera de trabajar como respuesta a un entorno que impone límites” como el venezolano. Por tanto, prosiguió IPYS, el impacto ya no se mide “solo en agresiones registradas”, sino en algo que consideró “más difícil de cuantificar”, como los temas que los periodistas dejan de cubrir, las preguntas que evitan hacer y las historias que nunca llegan a contarse. “Detenciones de periodistas durante coberturas, revisión y borrado forzado de material informativo, agresiones físicas y verbales, cierres de emisoras y advertencias públicas contra medios mostraron que documentar y difundir información sigue siendo un riesgo, incluso en momentos de alta visibilidad”, denunció la ONG.

IPYS abogó por la “reconstrucción democrática” que, a su juicio, pasa por recuperar “un mínimo de garantías que hoy están ausentes” y que implican el “cese de la persecución judicial”, la liberación plena de “quienes han sido detenidos por expresarse” y el desmontaje de los “mecanismos que sostienen la censura estructural”. Esto incluye, subrayó, el desbloqueo de medios digitales, la restitución de concesiones, el acceso efectivo a la información pública y el fin de la “vigilancia e intimidación de periodistas y ciudadanos”.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela informó ayer que registró 87 agresiones contra periodistas y medios entre enero y abril de este año, un período marcado por el ataque de Estados Unidos en Caracas y la captura de Nicolás Maduro, lo que dio lugar al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

En una publicación en X, el CNP detalló que documentó 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de cobertura, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 11 “ataques directos” sin precisar de qué tipo, 10 borrados de material, 9 hostigamientos, 4 intimidaciones y el mismo número de cierres de emisoras.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas. Venezuela es, junto a Nicaragua, de los países “sin libertad de expresión”, según el informe.

Vaticano

El papa León XIV ha denunciado ayer domingo, la frecuente violación de este derecho en todo el mundo y ha recordado a los “numerosos” periodistas víctimas de los conflictos y la violencia. “Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa patrocinado por la Unesco. Lamentablemente este derecho es a menudo violado, a veces en un modo flagrante y otras oculto”, lamentó desde la ventana del Palacio Apostólico por el rezo del ‘Regina Caeli’, que sustituye al Ángelus en periodo pascual.

En este sentido, el pontífice, que el próximo viernes cumplirá un año desde su elección, también recordó a “los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y de la violencia” en todo el mundo.

Las Naciones Unidas, en su último informe de tendencias mundiales entre 2022 y 20225 se ha registrado el mayor declive para la prensa desde 2012.

EFE