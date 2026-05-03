Nicolás Maduro en la cárcel: su hijo revela detalles de la captura y cómo vive en prisión de Nueva York

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, ofreció por primera vez un testimonio detallado sobre la captura de su padre y su actual situación en una prisión federal en Estados Unidos. En una entrevista concedida a El País de Madrid, el diputado venezolano reconstruyó los hechos de la madrugada del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses entraron a Caracas para capturar al entonces líder del régimen chavista.

Según su relato, en medio de los ataques aéreos y de la operación militar, Maduro alcanzó a enviarle un mensaje de despedida en el que daba por inminente su muerte.

“Él pensaba que ese día moría”, afirmó Maduro Guerra, quien agregó que durante varias horas creyó que su padre había fallecido.

El dirigente chavista indicó al medio español que la primera vez que logró hablar con su padre tras la captura fue un mes y dos días después de la madrugada del 3 de enero.

Relató que recibió la llamada mientras se encontraba en la Asamblea Nacional y que, al contestar, escuchó: “Nico. Nico, habla. ¿Aló?”, las primeras palabras de Maduro al otro lado de la línea.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente de Venezuela. Foto: PEDRO MATTEY/AFP

Actualmente, Nicolás Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde dispone de un tiempo limitado para comunicarse con el exterior (510 minutos por mes).

De acuerdo con su hijo, graba las conversaciones telefónicas –que casi siempre empiezan con una frase en inglés del exlíder chavista– para conservar el archivo sonoro.

Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde Nicolás Maduro fue retenido la noche antes de su audiencia. Foto: AFP

En cuanto a las condiciones de detención, Maduro Guerra indicó que su padre pasó los primeros meses en aislamiento, pero que posteriormente fue trasladado a un entorno donde puede interactuar con otros reclusos.

Según su hijo, en ese contexto Maduro habría coincidido brevemente con el rapero Tekashi 6ix9ine, quien, tras salir de prisión, mostró un muñeco de Bob Esponja que, según dijo, estaba firmado por el exmandatario.

Maduro Guerra le restó importancia al episodio y aseguró que el encuentro fue puntual. “Debió coincidir con él un solo día. Mi padre me dijo que le había firmado algo, pero es que yo ni sabía que él era famoso”, le dijo a El País de España.

Allí, dijo, dedica gran parte de sus días a leer y a intercambiar libros. Entre los textos que solicita se encuentran obras de Simón Bolívar, literatura latinoamericana, el Código Penal de Nueva York y textos políticos, además de la Biblia, cuya lectura, según su hijo, es parte central de su rutina diaria.

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparecen Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Foto: Jane Rosenberg / EFE

El diputado también mencionó que su padre mantiene interés por la actualidad, incluyendo el deporte.

Comentó que una de las conversaciones recientes giró en torno a la eliminación del FC Barcelona en la Liga de Campeones, lo que, según dijo, generó molestia en el exmandatario, acusado de corrupción y de crímenes de lesa humanidad por la ONU.

Sobre los hechos que rodearon su captura, Maduro Guerra señaló que aún existen interrogantes. Indicó que su padre fue detenido en una residencia cuya ubicación y circunstancias no están del todo claras para su entorno cercano.

Según la información que ha recibido, el mandatario intentó resguardarse durante el operativo, pero fue capturado por fuerzas estadounidenses.

Maduro Guerra también reconoció que hubo momentos de confusión y temor tras la captura, así como tensiones internas en el chavismo.

En el plano judicial, Nicolás Maduro enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo y posesión de armas en Estados Unidos, entre otros. “El juez parece un buen hombre, vamos a dar la batalla jurídica, pero esto (su vuelta) es parte de un acuerdo político”, aseguró.

El Tiempo/GDA