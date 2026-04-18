Corina Machado: por qué no se reúne con Pedro Sánchez y el "gran error" de levantar sanciones a Delcy Rodríguez

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, declinó verse con el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, en el marco de su visita esta semana a Madrid.

“Todo lo que yo he hecho en estos largos años ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela (...) En determinados momentos convienen y en otros no convienen ciertas reuniones para tal objetivo”, explicó Machado a la cadena Antena 3, cuando se le preguntó por qué no iba a ser recibida por Sánchez.

Una información fue confirmada por el propio Sánchez, quien dijo en una rueda de prensa junto al su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que le había propuesto una reunión a Machado pero que “ella consideró que no era oportuno”.

Sánchez indicó que de todas maneras seguir dispuesto a recibirla. “Las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición, como he hecho con Edmundo González, como he hecho también con Leopoldo López”, afirmó Sánchez, quien reivindicó la “política humanista” de su Gobierno, que otorgó refugio a varios políticos venezolanos.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla tras recibir la Llave de Oro de la Ciudad. Foto: AFP

María Corina Machado explicó en la entrevista de ayer viernes que la oposición venezolana ha echado de menos una “denuncia pública de la violación de los derechos humanos, la exigencia de la liberación de los presos políticos” en Venezuela por parte del Gobierno español.

También calificó de “gran error” la propuesta de España a la Unión Europea de levantar las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Si precisamente Delcy Rodríguez ha comenzado a llevar acciones que empiezan a permitir cierta apertura es porque tiene presión y fuerza. (...) Si se le quita esa supervisión y ese seguimiento, van a regresar a sus prácticas previas de más represión”, declaró Machado.

Con el PP y Vox

La líder opositora venezolana sí fue recibida en la sede del Partido Popular (PP). Allí, su líder, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a ella como un “símbolo de la democracia”.

“Gracias por ser una de las grandes voces de la libertad y la democracia en el mundo”, le dijo Feijóo a Machado, quien recibió la llave de oro de la ciudad de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida, también del PP.

“Contamos con el apoyo de aquellos líderes de Occidente y de aquellos pueblos que entienden que la libertad de Venezuela se está librando no solamente en nuestro territorio, sino en cada rincón del mundo”, subrayó Machado tras entrevistarse con el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.

Machado llegó a la capital española luego de visitar Francia, donde se reunió con el presidente Emmanuel Macron.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Foto: AFP

“Estructura criminal”

Machado instó ayer viernes desde España a más países a formar parte de los “aliados” para terminar de desplazar al régimen de Venezuela, representado ahora por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La líder opositora indicó en varias intervenciones que, pese a la transición iniciada en Venezuela, aún queda por desplazar la “estructura criminal” que dominó el país durante los últimos 27 años y que sigue presente con Rodríguez.

“Queda desplazar esta estructura criminal del poder y para ello (...) requerimos a nuestros genuinos aliados del mundo entero, porque la lucha por la libertad es universal”, dijo la venezolana desde la sede del PP.

Machado defendió que la libertad de los venezolanos solamente se puede lograr “a través del voto en elecciones en las cuales todos los venezolanos que están afuera también puedan votar”, y pidió que se concrete lo antes posible una fecha para los comicios que terminen de consolidar la transición.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía.

El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era “perentorio” definir una fecha sobre comicios en el país.

El líder opositor Edmundo González Urrutia pronuncia un discurso durante el Congreso del Partido Popular Europeo Foto: AFP

Visita a Edmundo González, internado

Tras su llegada a Madrid el jueves por la noche para una visita de varios días, María Corina Machado visitó en el hospital a Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición y cuyo triunfo en las elecciones de 2024 reivindica ante el fraude electoral orquestado por el régimen de Nicolás Maduro.

Convaleciente de una operación quirúrgica el mes pasado, González Urrutia, exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, publicó en sus redes sociales una foto donde se ve a Machado sonriente junto a su cama en un hospital.

González no podrá acompañar a Machado hoy sábado en un encuentro con venezolanos en Madrid. “Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado”, escribe en la red social, donde afirma que no lo había dicho antes porque quería esperar a que Machado estuviera en Madrid.