Trump amenaza cortar el comercio con España por su posición frente a los ataques contra Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió ayer martes contra España por su postura ante la guerra contra Irán y amenazó con imponer un embargo y acabar con todas las relaciones comerciales bilaterales, ya que aseguró que “no necesita nada” de España, país que calificó de aliado “terrible”.

La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para los ataques a Irán no ha agradado a Trump, quien durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que no quiere tener “nada que ver con España”.

Por su parte, España respondió a Trump que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.

Sentado junto a Merz en el Despacho Oval, en sus primeras declaraciones a la prensa desde el inicio de la operación Furia Épica contra Irán, Trump lamentó que Madrid no ha sido “amistoso” con Estados Unidos. “Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo el comercio”, aseguró.

Acto seguido, Trump preguntó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, presente en el Despacho Oval, la posibilidad de imponer un embargo a España y este dijo que el Tribunal Supremo de EE.UU. “ha reafirmado la capacidad” del presidente para implementar este tipo de medidas.

Después de los primeros ataques a Teherán, el presidente español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel en Irán al considerar que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.

Para Trump, por el contrario, España no tiene absolutamente nada que EE.UU. necesite: “Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”, aseguró.

Fuentes del Ejecutivo español reaccionaron a las amenazas de Trump y recalcaron que si la administración norteamericana quiere revisar la relación de Estados Unidos con España, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la UE y Estados Unidos. El Gobierno de Pedro Sánchez también defendió que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea.

Desencuentros Detonante: el 5% del PIB a defensa El gasto de defensa, la política arancelaria y la posición de EE.UU. respecto a Gaza e Irán, Venezuela y Cuba son los principales desencuentros entre España y Donald Trump. La cuestión del gasto de defensa en el marco de la OTAN fue el detonante principal del deterioro de la relación bilateral. En la cumbre atlántica celebrada en La Haya en junio de 2025, la mayoría de los líderes se comprometieron a aumentar el gasto de defensa hasta alcanzar el 5% del PIB nacional. España, sin embargo, se desmarcó y se ratificó en el 2,1%, lo que llevó a Trump a amenazar con represalias comerciales. Trump llegó a sugerir que España podría ser expulsada de la OTAN si no alcanzaba ese objetivo. La negativa de España en gasto militar tuvo también consecuencias directas en el plano comercial. Trump amenazó con hacer pagar a España “el doble” en aranceles en el frente comercial por no adherirse al objetivo del 5% del PIB.



Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que España es “un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente” y es “mucho más que su mal Gobierno”.

La amenaza de Trump se produce después de que España se negara a permitir que sus bases fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de la ONU. “Y ahora España incluso ha dicho que no podíamos usar sus bases y demás. Podríamos usar su bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos”, afirmó Trump.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, recordó el lunes que el convenio firmado con Washington para la utilización de las bases permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado al respecto que España “tiene la última palabra” en esta cuestión: “No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU”.

Antes de las declaraciones de Trump, España había dicho que veía poco probable que su posición fuera a conllevar alguna “consecuencia”.

Las tensiones diplomáticas entre EE.UU. y España han incrementado también por ser este país el “único” socio de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB. “Algunas de las naciones europeas han sido de mucha ayuda, y otras en absoluto”, dijo ayer Trump, que añadió que “algunos países europeos, como España, han sido terribles”.

Por su parte, Merz dijo que está intentando “convencer” a España para que se comprometa a un mayor gasto en esta partida ya que a su juicio “esto forma parte de la seguridad común” de los miembros de la OTAN.

EFE