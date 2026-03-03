Cabildo Abierto propuso citar a Alejandro Astesiano a la comisión que investiga el caso Cardama

En la segunda sesión de la comisión especial bicameral para investigar el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas y su posterior rescisión contractual, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, sorprendió al solicitar que se convocara al exencargado de la seguridad presidencial durante el período pasado Alejandro Astesiano (condenado tras acuerdo abreviado por cuatro delitos) .

El dirigente de Cabildo Abierto lo hizo sin brindar mayores explicaciones, a la vez que cuestionó el llamado al exministro de Defensa José Bayardi, quien brindó explicaciones a legisladores de la oposición sobre la adquisición de dos fragatas portuguesas en 2010 y la remotorización del ROU 04.

Al ser consultado sobre si Cardama había figurado como posible proveedora de patrullas oceánicas, Bayardi respondió que no y aclaró que en particular durante su segundo período al frente de la cartera (2019-2020) no se inició ningún “contacto” para la compra de OPV.

Por su parte, la bancada del Frente Amplio presentó el listado de las personas que desde el oficialismo entienden deberán comparecer ante la comisión en el correr de los próximos meses.

En la nómina figuran el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson; el actual titular, José Luis Elizondo; y los contralmirantes Héctor Magliocca, Gustavo Musso, Miguel de Souza, Gustavo Luciani y Mario Vizcay.

También serán convocados los inspectores en representación del Ministerio de Defensa en Vigo, los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo; el comisionista y representante de Cardama en Uruguay, Gerardo Moreira; el exembajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez Martín; y los doctores José Delpiazzo y Agustín Godoy.

Finalmente, la lista la completan los exministros Javier García y Armando Castaingdebat; el exdirector de Recursos Financieros del MDN Damián Gallo; el exdirector General de Secretaría Fabián Martínez; representantes de Redbridge en Uruguay; el notario español Luis Calabuig de Leyva; el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; y el propietario del astillero, Mario Cardama, entre otros.