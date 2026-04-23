Es griego, nació en Alemania, dirigió a un uruguayo y será el DT de Arabia que enfrente a Uruguay en el Mundial

A menos de dos meses de su debut ante Uruguay, Arabia Saudita anunció al griego, nacido en alemania, Georgios Donis, como nuevo entrenador. La selección saudí, había destituido a Hervé Renard luego de la última fecha FIFA, y ahora apostó por un entrenador que se encuentra dirigiendo en el país ininterrumpidamente desde 2021, con un previo paso por el Al-Hilal entre 2015 y 2016.

El DT se encuentra actualmente en el Al-Khaleej de la Saudi Pro League, equipo que se encuentra undécimo en la competición. Para Donis es su segunda temporada en el club, con quien terminó duodécimo el año pasado. Anteriormente tuvo dos pasajes por el Al-Wehda (decimotercero en su segunda temporada), y en el medio, por Al-Fateh (fue sexto).

— اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب الوطني ✍⬇ pic.twitter.com/HDnK3ziOaK — المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 23, 2026

Donis dirigió además en Israel, Grecia, Emiratos Árabes Unidos y Chipre. En su palmarés ostenta con una sola liga de primera división, conseguida con el APOEL en 2013-14, temporada en la que obtuvo el doblete, sumando copa nacional. Además se quedó con copas nacionales en Grecia y Arabia Saudita —donde también conquistó una Supercopa—, y un título de segunda división en el país balcánico.

El DT estuvo a cargo del PAOK, donde coincidió con el "Canario" Pablo García. Al uruguayo lo usó durante nueve partidos, en la temporada 2012-13, donde este fue afectado por múltiples lesiones. El mediocampista jugó los 90' en el primer partido de la temporada, donde los griegos jugaron por las rondas previas de la UEFA Europa League, pero luego terminó quedando relegado, sin poder completar ni un partido, tanto a nivel de liga, como de copa nacional.

El griego asumió el cargo en lugar del francés Hervé Renard, que pese a haber clasificado a la selección al Mundial, fue sacudido por los resultados recientes, donde Arabia Saudita fue eliminado de la Copa Árabe a manos de Jordania, mientras que el desencadenante se dio en la última fecha FIFA, con una goleada sufrida 4-0 ante Egipto y la caída frente a Serbia, por 2-1.

La selección asiática presentó a su entrenador a través de un comunicado que expresa: "La Federación Saudita de Fútbol (SAFF) firmó hoy, jueves, un contrato con el entrenador griego Giorgos Donis para que asuma la dirección técnica de la selección nacional hasta julio de 2027, sucediendo al francés Hervé Renard tras la resolución de la relación contractual entre ambas partes".

Previo a la Copa del Mundo, la selección saudí llegará a Estados Unidos el 25 de mayo, tendrá un amistoso de preparación ante Ecuador en Nueva Jersey el 30, y luego partirá hacia Texas donde tendrá su campamento base, a la espera el debut ante Uruguay, el 15 de junio, en Miami.