Toma nota Bielsa: Lamine Yamal, figura de España, salió lesionado a 65 días del juego con Uruguay en el Mundial

Tras el gol del Barcelona se vivió una situación que preocupó a los hinchas culé y a los fanáticos de la selección de España y fue la salida de Lamine Yamal. El número 10 ejecutó el penal para marcar el 1-0 ante Celta de Vigo, cayó al suelo para ser atendido y pedir el cambio. Algo por lo que debe estar muy atento Marcelo Bielsa, debido a que la Furia Roja se enfrentará a Uruguay en 65 días por la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

El futbolista de 18 años, que logró ganar la Eurocopa 2024 con la selección de España, se metió en el área del equipo gallego y recibió una infracción por parte del zaguero Yoel Lago. Eso, tal vez, pudo derivar en la lesión que lo sacó del Camp Nou y encendió las alarmas del combinado que dirige técnicamente Luis de la Fuente.

¿TENDRÁ RELACIÓN CON SU LESIÓN A LA HORA DE PATEAR EL PENAL? A Lamine Yamal le cometieron la infracción, que luego cambió por gol y le produjo la molestia física por la que se fue directo al vestuario.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/l71uxmaXRu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2026

Tras ejecutarlo y abrir el marcador en el escenario catalán, Yamal cayó al suelo. Rápidamente fue atendido por la sanidad del club blaugrana e hicieron el gesto de que debía ser sustituido.

FUERTE IMAGEN A POCO TIEMPO DEL MUNDIAL: Lamine Yamal se lesionó al ejecutar un penal y se fue directo al vestuario.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XUiOYvAM5V — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2026

Una vez que dejó el campo de juego habló unos instantes con su director técnico, el alemán Hansi Flick, y partió rumbo al vestuario. Durante la transmisión se vio cómo Yamal subió por sus propios medios las escaleras para irse al vestuario del elenco locatario en el duelo ante Celta de Vigo por la fecha 32 de LaLiga de España.

La situación sanitaria de Yamal es un tema que indirectamente repercute en los intereses de la selección que conduce técnicamente el argentino Marcelo Bielsa porque España y Uruguay comparten grupo en la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos.

Uruguay forma parte del Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. La Celeste cerrará su participación ante la Furia Roja el 26 de junio en el Estadio Akron en Guadalajara, México, a partir de la hora 21:00.

El calendario de Uruguay en la Copa del Mundo

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.