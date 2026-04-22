Rachas opuestas: Corinthians, próximo rival de Peñarol en Libertadores, volvió a ganar y lleva cinco sin perder

El empate 2-2 frente a Juventud fue el cuarto partido consecutivo que Peñarol no pudo ganar, una racha adversa que desestabiliza futbolística y anímicamente a un plantel que ya estaba golpeado por la baja de Leo Fernández, el jugador emblema del equipo desde enero 2024.

Antes de igualar con el conjunto pedrense, el Manya empató de visitante en Colombia con Independiente Santa Fe, en el debut por el grupo E de la Libertadores 2026, luego perdió ante Liverpool (0-2) en su Estadio Campeón del Siglo por la fecha 11 del Torneo Apertura y después cayó 1-2 con Platense por Libertadores, también en su casa. La última fue una derrota que cortó una racha de 23 partidos invicto de local por Libertadores y 22 en el CDS.

El último es detalle importante porque donde Peñarol generalmente se hace fuerte es en su estadio, tanto en el plano local como el internacional, pero en la crisis que atraviesa acumula cuatro partidos sin poder ganar: tres derrotas al hilo (Racing, Liverpool y Platense) y el último empate ya mencionado.

Y la preocupación aumenta pensando en el futuro próximo: este domingo va a enfrentar a Wanderers en el Estadio Centenario (por la fecha 13 del Apertura, donde aún tiene posibilidades de ser campeón), pero el jueves siguiente juega frente a Corinthians en Brasil, rival que aún no ha enfrentado y que viene con una racha totalmente opuesta a la del Carbonero.

Corinthians le ganó a Platense de visitante 2-0 en su debut por Libertadores, luego empató sin goles frente al Palmeiras por el Brasileirão, después derrotó a Independiente Santa Fe de local 2-0 por Copa, empató sin goles con Vitória por el Braisleirão y finalmente le ganó 1-0 a Barra Futebol Clube por la Copa do Brasil.