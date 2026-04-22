El costo de la operación de Leo Fernández, la increíble reacción del 10 y cuándo volverá a jugar en Peñarol

Golpeándose el pecho y cantando canciones de Peñarol tras el efecto de la anestesia. Así entró Leonado Fernández a la sala del postoperatorio en Madrid, donde en la jornada del martes el atacante de 27 años fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados que lo mantendrá, como mínimo, seis meses afuera de las canchas.

Y fiel a su estilo, hincha a muerte de su club y consciente de lo que le espera, el jugador ya empezó a mirar para adelante después de este trago amargo.

Pero el primer paso está dado. El 10 aurinegro superó con éxito la cirugía a la que se sometió en España con el prestigioso traumatólogo Manuel Leyes, especialista en este tipo de lesiones con una amplia trayectoria y experiencia con futbolistas de primer nivel internacional.

Lo cierto es que cumplida esa etapa de la operación, a Leo le queda ahora un largo camino por recorrer para poder volver a jugar. Aún en Madrid, el postoperatorio le demandará al futbolista de 27 años 10 días más en España según contó a Ovación el consejero Marcelo Solomita, quien acompañó a Fernández en este viaje.

Es que si bien el club Carbonero tenía la chance de operar al jugador en una mutualista de Montevideo a través de un convenio vigente y a costo cero, se optó otra vez por dar el paso hacia Europa, tal como se hizo con las lesiones de Abel Hernández en la rodilla y de Nahuel Herrera en el hombro.

Peñarol también asumió la totalidad de los gastos de este viaje de Leo: “El club se hace cargo de todo. De los pasajes para que vaya en primera por tener esta lesión, de la estadía de todos los días que tenga que estar allá y por supuesto, de la operación”, dijeron desde la institución Mirasol a Ovación.

Diego Aguirre y Leo Fernández de Peñarol en un clásico en el GPC. Foto: Leonardo Mainé

En filas aurinegras destacaron la labor de los médicos uruguayos pero también el prestigio que tiene Manuel Leyes, quien es reconocido por haber tratado a jugadores como Luka Modric, Jude Bellingham, Éder Militao, Thibaut Courtois, todos de Real Madrid, a otros deportistas como el ciclista Alberto Contador y también a uruguayos como Mauro Arambarri, Luis Suárez y recientemente a Nahuel Herrera tras sufrir el zaguero una lesión en el hombro.

Por tal motivo, Peñarol decidió que Leo Fernández viajara a Madrid de cara a esta primera instancia de lo que será una larga recuperación.

Se trata de uno de los activos deportivos más importantes de la institución que hizo una inversión millonaria e histórica para comprar el 80% de su ficha y que ahora también se puso en gastos para cubrir esta cirugía.

Según pudo saber Ovación, el costo aproximado de la operación de ligamentos cruzados del 10 Carbonero supera los 35.000 dólares, monto en el que también se suman el pasaje y la estadía de más de 10 días en Madrid.

Ignacio Ruglio junto con Leo Fernández, Eduardo Zaidensztat, Jorge Chijane y Marcelo Solomita en la conferencia de prensa. Foto: Ignacio Sánchez.

El futuro, la recuperación y la ilusión de Leo Fernández y Peñarol

Tras la operación en España y esos 10 días en Madrid, Leo Fernández regresará a Montevideo y continuará con un proceso de recuperación que le demandará, como mínimo, seis meses.

Y para ese proceso, hay aspectos que lo favorecen al jugador de Peñarol ya según contaron a Ovación, el doctor Leyes hizo hincapié en que el futbolista, a pesar de haber sufrido una rotura de ligamentos, tenía la rodilla en muy buen estado.

Otro punto a destacar es la entereza con la Leo viene afrontando esta situación: tranquilidad, madurez a la hora de declarar y, por supuesto, las ganas de hacer una buena recuperación para volver cuanto antes.

Claro está que hay pasos que el 10 aurinegro no podrá saltearse ya que se trata de una de las lesiones más complicadas para los deportistas, pero es consciente de eso y demostró tenerlo muy claro.

En Peñarol ya hicieron lo suyo, Leonardo Fernández piensa en la vuelta y desde el club también se ilusionan: “En octubre lo vamos a tener queriéndose meter para adentro de la cancha”.