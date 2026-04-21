El preocupante momento de Peñarol: la racha de partidos sin ganar en el Campeón del Siglo y una gran alarma

El momento deportivo de Peñarol es alarmante. El equipo de Diego Aguirre volvió a dejar puntos importantes por el camino y lo hizo en un partido clave en el que si ganaba, quedaba a dos puntos de Racing, único líder del Torneo Apertura.

En la noche del lunes y jugando como local en el Estadio Campeón del Siglo, el Mirasol dejó escapar una chance inmejorable para meterse definitivamente en la lucha por el título pero ahora, a cuatro unidades del puntero cuando solamente quedan nueve por disputarse, lo alejan de ese objetivo.

Pero además de esto, Peñarol volvió a tener una muy mala actuación colectiva y sigue sin poder disimular la ausencia de Leonardo Fernández, quien este lunes viajó a Madrid para operarse en esa ciudad de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió el 9 de abril frente a Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá en la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Lo cierto es que a cuatro puntos del líder del Apertura y tras haber perdido como local ante Platense por Copa Libertadores luego de empatar en Colombia, el panorama del equipo de diego Aguirre es sumamente preocupante porque ya hipotecó gran parte de los dos principales objetivos que tenía en esta primera parte de la temporada 2026.

Y un punto que marca a las claras el muy mal presente Carbonero es su rendimiento y sus resultados jugando como local en el Estadio Campeón del Siglo, donde el equipo suele hacerse fuerte, pero nada más lejos de la realidad en este presente de la temporada.

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Es que Peñarol suma cuatro juegos sin poder sumar de a tres en su casa con tres derrotas y un empate en tres presentaciones por la Liga AUF Uruguaya y una por la Copa Libertadores.

Luego de haber conseguido un buen triunfo ante Cerro por 3 a 1 en la séptima fecha, el aurinegro no volvió a ganar en su escenario tanto a nivel local como internacional y suma cuatro juegos sin victorias con tres derrotas al hilo y un empate.

En la novena fecha y luego de haber vencido en la octava a Boston River por 2 a 0 en Florida, Peñarol regresó a su estadio y en un partido clave, falló. Perdió con Racing 2 a 1 el 29 de marzo y La Escuelita le arrebató la punta del Apertura.

En la undécima jornada y tras vencer a Progreso como visitante en el Estadio Centenario, el Carbonero jugó como local y perdió con Liverpool 2-0 el lunes 13 de abril. Tres días después y por Copa Libertadores, Peñarol cayó 2-1 con Platense en una derrota que puede pesar en el futuro cercano en el Grupo E del torneo y además, el Mirasol dejó atrás una racha de casi nueve años con 22 partidos sin derrotas en su escenario por este certamen internacional.

El lamento de los jugadores de Peñarol al término del primer tiempo ante Liverpool. Foto: Estefanía Leal.

Y en otro encuentro en el que el equipo tenía la chance de acercarse a Racing y quedar a dos puntos en el Torneo Apertura, Peñarol volvió a fallar, esta vez con un empate 2-2 con Juventud de Las Piedras en un partido que lo tuvo al aurinegro dos veces abajo en el marcador en una noche en la que el rendimiento colectivo estuvo muy por debajo de lo esperado para un encuentro de este nivel.

Lo cierto es que en medio de un complicado momento deportivo y un panorama desolador desde lo sanitario ya que las lesiones no le dan respiro, el Mirasol suma cuatro juegos sin poder ganar como local —la peor racha es de cinco encuentros entre noviembre y diciembre de 2023— en el Estadio Campeón del Siglo, un escenario que en este pasaje de la temporada dejó de ser una fortaleza y encienden las alarmas en medio de un bajo rendimiento generalizado.