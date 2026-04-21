Mirá la tremenda atajada de Sebastián Sosa que salvó a Juventud en la última jugada del partido contra Peñarol

En un cierre electrizante en el Campeón del Siglo, Sebastián Sosa se vistió de héroe para Juventud de Las Piedras. Cuando el partido se moría, el arquero le tapó un remate a quemarropa a Roberto Fernández y aseguró un empate 2 a 2 de enorme valor ante Peñarol.

Esa intervención, en la última jugada, terminó siendo decisiva para sostener un punto que, puertas adentro, el equipo pedrense valoró, aunque con la sensación de que pudo ser más.

Sebastián Sosa fue consultado en zona mixta sobre esta última situación : “Era una jugada donde nosotros teníamos el córner, quizás la última pelota. Fuimos a buscar el gol y terminó en una contra de ellos. Por suerte pude meter la mano ahí sobre lo último y rescatar ese puntito que es importante porque hicimos los méritos para llevarnos algo”.

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La atajada de Seba Sosa en la última del partido. #FábricaDeTalentos🌎 pic.twitter.com/cwNytEjilX — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) April 21, 2026

Tras el encuentro también expresó: “Es un punto que suma. Sabemos a quién enfrentamos, el estadio al que veníamos, la calidad de los jugadores y el rival. Creo que igual el equipo tuvo mucha personalidad, jugamos bien y creo que hicimos un gran partido. Tal vez siento que por ahí merecíamos los tres puntos”.

El golero también hizo hincapié en la propuesta futbolística que mostró Juventud, sobre todo en el primer tiempo, donde incluso logró imponerse desde la tenencia. “Precisamente eso habíamos hablado: tener personalidad. Sabemos que somos un equipo de buen pie y lo demostramos en la cancha, también por copa con un rival dificilísimo como Mineiro. A partir de ahí, crecer en la tenencia y hacernos fuertes con eso”, explicó.

De todas formas, volvió a poner en valor el resultado: “Sabiendo la clase de rival que estaba enfrente, es un puntito que suma”.

El partido tuvo además un condimento especial para el arquero, con pasado en el aurinegro. “Siempre es especial. Me da mucho gusto venir acá, encontrarme con tantos conocidos, agradecer la atención con mi familia y el lugar que nos brindan siempre. Me hacen sentir como en casa”, reconoció.

Consultado por el presente de Peñarol, marcado por varias bajas, Sosa amplió el análisis y lo llevó a un fenómeno más general: “Es algo que llama la atención. No solo en Peñarol, en todos los clubes hay muchísimas lesiones musculares. No sabemos a qué atribuirlo, pero no es normal. Sobre todo en esta primera parte del año”.

Juventud se llevó un empate con sabor a más, pero sostenido en una certeza: cuando el partido se terminaba, Sosa apareció para evitar la caída y transformarse en la gran figura de la noche.