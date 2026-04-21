La razón por la que Leonardo Fernández será operado este martes en Madrid y no el miércoles como estaba previsto

Leonardo Fernández viajó en la jornada del lunes desde Montevideo a Madrid y lo hizo junto a su esposa y Marcelo Solomita, consejero de Peñarol que acompañó al atacante de 27 años que luego de sufrir una lesión de ligamentos cruzados se perderá entre seis y ocho meses de actividad.

El 10 aurinegro, en coordinación con el club, la sanidad y su representante, tomó la decisión de viajar a España, donde en principio, este martes iba a tener una consulta en una prestigiosa clínica con el reconocido traumatólogo español Manuel Leyes, pero una vez en la capital de la Madre Patria, los planes cambiaron.

Leo tuvo la consulta pero la operación, que estaba pactada para este miércoles, se adelantó 24 horas y el atacante Carbonero pasará por el quirófano este mismo martes.

Según contó Marcelo Solomita a Ovación, la razón fue porque luego de la consulta que tuvo el jugador con el doctor Leyes, había agenda disponible en la clínica y por tal motivo decidieron adelantar la intervención.

"El doctor tenía disponibilidad y por eso decidimos hacerla hoy mismo", explicó el consejero aurinegro a Ovación desde Madrid.

Cabe recordar que sobre el mediodía de este lunes, Leo viajó a Madrid desde Montevideo y lo hizo junto a su esposa y al consejero Marcelo Solomita, quien además dijo que el futbolista se quedará entre siete y 10 días en Madrid con el post operatorio.

Leo Fernández en el Aeropuerto de Carrasco. Foto: Enrique Arrillaga

"Me lo tomé bastante positivo", dijo Leonardo Fernández antes de viajar a España

“Dentro de lo malo lo tomé bastante positivo. A nadie le gusta una situación de estas, pero lo acepté y ahora toca empezar a recuperarme”, expresó en zona de partidas Leonardo Fernández evidenciando su intención de encarar el proceso de recuperación con optimismo.

El 10 aurinegro explicó que, si bien existía la posibilidad de continuar jugando tras fortalecer la zona afectada, priorizó su salud a largo plazo: “Podría capaz fortalecer y jugar, pero creo que también debo cuidarme la rodilla antes de que suceda algo peor”.

La decisión de pasar por el quirófano no fue apresurada. Según contó, fue analizada junto a especialistas tanto de su club como del exterior. “Todo esto fue hablado con los médicos del club y también de España. Me dijeron que lo mejor era operarme, entendiendo eso lo acepto”, señaló.

Además, el futbolista reflexionó sobre el aspecto emocional de atravesar una lesión de este tipo. “Es una situación que nadie quiere vivir. Aceptar la situación es soltar cierto orgullo que uno tiene, porque a veces uno quiere estar más allá de la situación”, reconoció.