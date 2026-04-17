A 55 días del Mundial 2026, uno de los rivales de Uruguay en el Grupo E despidió a su técnico y busca sustituto

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México está cada vez más cerca y mientras la gran mayoría de los equipos empiezan a ultimar detalles, hay uno que es noticia por estas horas debido a que decidió cesar a su entrenador.

Se trata de la selección de Arabia Saudita, que este viernes rompió su vínculo con el francés Hervé Renard, quien anunció a AFP que fue destituido de su cargo a menos de dos meses de empezar una nueva experiencia mundialista con el conjunto asiático que será rival de Cabo Verde, España y Uruguay en el Grupo H.

Renard, de 57 años, había regresado para una segunda etapa como seleccionador a finales de 2024, y dirigió al equipo durante el último mundial, el de Qatar 2022 con buenos resultados, entre ellos un resonante triunfo ante la selección de Argentina que luego se consagró campeona.

Preguntado por la AFP si podía confirmar la información de su cese avanzada por la emisora francesa RMC, el técnico respondió afirmativamente. "Así es el fútbol... Arabia Saudita se ha clasificado siete veces para el Mundial, dos de ellas conmigo. Y sólo hay un entrenador que haya hecho las eliminatorias y el Mundial, y fui yo en 2022. Al menos me queda ese orgullo", expresó el técnico.

Renard también estará para siempre en la historia del fútbol saudita al lograr una de sus mayores gestas, la victoria 2-1 contra Argentina en el primer partido del Mundial de Qatar, que luego ganaría la Albiceleste de Lionel Messi en la final ante Francia.

Luego de esa cita, en 2023, Renard abandonó el seleccionado saudita para hacerse cargo de la selección francesa femenina, pero tras ser despedido por el mal papel de las Bleues en los Juegos Olímpicos de París 2024 (eliminadas en cuartos de final) regresó a Arabia Saudita para llevarla al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, sustituyendo al italiano Roberto Mancini.

Con contrato hasta después de la Copa del Mundo de este año, Renard ha sido cesado pese a haber conducido a los Halcones Verdes a una tercera fase final de manera consecutiva.

En este Mundial que tendrá por primera vez en la historia a 48 países participantes, Arabia Saudita será rival de la selección de España, de la selección de Uruguay y de la selección de Cabo Verde en el Grupo H.

En su primera presentación, Arabia Saudita enfrentará a la Celeste el 15 de junio en Miami, luego enfrentará a España en Atlanta y cerrará la llave chocando con Cabo Verde en Houston.