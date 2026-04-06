A Darwin Núñez lo siguen de cerca: en Europa ponen a un equipo grande como posible destino del delantero

El presente de Darwin Núñez de cara al Mundial 2026 es un tanto desconcertante. Es el "9" titular de la Celeste, pero lo cierto es que su presente lo lleva a tener pocos minutos en cancha tras la decisión que tomó Al Hilal de quitarlo de la lista de la Liga de Arabia Saudita y solamente utilizarlo en la Champions de Asia.

Este torneo cuenta con la particularidad de que solo tiene cuatro partidos por delante, siempre y cuando Al Hilal llegue a la final, y serán esos —más algún otro encuentro con la selección— los que tendrá hasta el momento del estreno en la Copa del Mundo el próximo 15 de junio, precisamente ante Arabia Saudita.

Mientras aguarda por el juego de los octavos de final —que iba a ser de ida y vuelta y finalmente será a partido único por la situación geopolítica que se vive en la región— se hizo presente un fuerte rumor que llega desde el Viejo Continente y que involucra el futuro del delantero artiguense.

Más allá de que el atacante tiene contrato hasta junio de 2028 con Al Hilal, lo posicionan en la mira de un grande del fútbol italiano como lo es Juventus, un equipo con tradición de futbolistas uruguayos a lo largo de su historia.

El periodista especializado en mercado italiano, Gianluca di Marzio, dio a conocer que Darwin Núñez entra en una lista de futbolistas que la Vecchia Signora tiene en carpeta pensando en la próxima temporada, más allá de que antes deberá finalizar esta en la que todavía pelea por entrar a la próxima UEFA Champions League.

"Juventus ha preguntado por Darwin Núñez, del Al Hilal. El club bianconero se ha puesto en contacto con el equipo árabe en relación con el delantero, que viene de una temporada complicada en la Liga Saudí", afirmó el periodista que, además dio a conocer una lista de jugadores que interesan.

Además del delantero uruguayo también está el zaguero argentino Marcos Senesi (Bournemouth), el volante Leon Goretzka (Bayern Munich) y el atacante Bernardo Silva (Manchester City).

Desde que llegó a Al Hilal, a cambio de unos 53 millones de euros, el uruguayo aportó nueve goles y cinco asistencias en 24 partidos disputado por todas las competencias.