Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 30 de marzo al 5 de abril de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 5 de abril:

Federico Viñas

Real Oviedo ganó 1-0 un duelo clave ante Sevilla y el único tanto del partido lo puso el atacante uruguayo que es la pieza ofensiva más importante del equipo de Guillermo Almada.

Martín Satriano

La sentencia del triunfo por 2-0 de Getafe ante Athletic Bilbao llegó por intermedio del atacnate surgido en Nacional que sigue en buena racha con el Azulón.

¡CON SUSPENSO, HAY GOL URUGUAYO! Martín Satriano conectó el buscapié y, pidiendo permiso, la pelota terminó entrando para el gol de Getafe ante Athletic Club.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7i0aNtAFWo — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2026

Lautaro de León

En la Segunda División del fútbol español, sigue habiendo goles celestes de Lautaro de León que anotó por tercer partido consecutivo con la camiseta del Andorra. Esta vez para el triunfo 6-2 ante Racing Santander.

Patricio Pacífico

Llegó el primer gol del lateral con la camiseta del Barcelona B. "Excelente jugada personal desde la banda, pared con Juan y, en el segundo intento, el uruguayo supera por debajo al porter", expresó la institución en sus redes sociales al mencionar su tanto.

Sábado 4 de abril:

Lucas Villalba

El atacante uruguayo no solo puso su primer gol en Botafogo, sino que además puso el tanto que comenzó la remontada para el triunfo del Fogao por 2-1 ante Vasco da Gama en el Brasileirao.

Luis Suárez

Inter Miami estrenó su estadio propio y aunque no logró la victoria ante Austin, el Pistolero fue quien salvó a su equipo de la derrota ya que puso el 2-2.

¡GOOOOL de Luis Suárez!



El uruguayo pone el empate en el primer partido de @InterMiamiCF en el Nu Stadium.



¡Genialidad de jugada conjunta! pic.twitter.com/7nilaQasQb — MLS Español (@MLSes) April 5, 2026

Guillermo Fratta y Rodrigo Pollero

Con dos goles uruguayos, Deporto Táchira se impuso por 2-1 ante Puerto Cabello en el certamen de Primera División del fútbol de Venezuela. El delantero puso el 1-0 y el zaguero, tras asistencia de Jairo Villalpando, sentenció el triunfo visitante.

Vicente Poggi

El volante sigue en una interesante racha goleadora y volvió a marcar, esta vez en el triunfo por 2-0 de Godoy Cruz frente a Acassuso por la Segunda División del fútbol argentino. Es el cuarto gol en el 2026 y el tercero en cuatro partidos.

Luciano Rodríguez

Más allá de que fue una jugada un tanto particular, la Liga de Arabia le dio el gol a Luciano Rodríguez y sumó para el joven delantero uruguayo que puso así el 1-0 del Neom que, como local, venció a Al Fayha.

صناعة مهند 🅰️

في ظهوره الأول 🤩#نادي_نيوم_الرياضي pic.twitter.com/x2YGV6OyuY — نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) April 5, 2026

Luis Urruti

Sport Boys no pudo ganar como visitante ante Deportivo Garcilaso, pero sí hubo gol uruguayo porque el Tito puso uno de los descuentos de la visita en el fútbol de Perú.

Nicolás Albarracín

El volante con pasado en Wanderers y Peñarol marcó en el trunfo por 3-2 del Winxu Wugou frente al Ningbo por 3-2 en el marco de la Segunda División del fútbol de China.

Viernes 3 de abril:

Maximiliano Pinela

El zaguero de 20 años surgido en Racing y recién llegado al Tepatitlán de de la Segunda División de México marcó el tanto de la apertura en la victoria de su equipo por 2-0 ante Alebrijes.

Cristian Cruz

El atacante anotó uno de los goles en el triunfo de Irapuato por 3-1 ante La Paz en el marco de la Segunda División del fútbol de México. Es el segundo en el año para el exjugador de Colón, Miramar Misiones, Danubio, Cerro, Fénix, entre otros.

Martín Cauteruccio

El goleador uruguayo arrancó con todo la Primera División del fútbol boliviano ya que hizo un hat-trick en lo que fue victoria 5-2 de Bolívar ante Real Oruro.

Miércoles 1° de abril:

Gonzalo Mastriani

Dos partidos y dos goles. Ese es el saldo del delantero uruguayo luciendo la camiseta del América Mineiro al que arribó para esta temporada y con el que buscará el ascenso al Brasileirao. En esta ocasión no alcanzó y fue derrota 2-1 ante Botafogo-SP.

Lautaro de León

Dos goles en los últimos dos partido y siete en la temporada para el delantero del Andorra que sigue peleando por meterse en playoffs de ascenso a Primera División. Esta vez marcó en el empate 3-3 frente a Málaga.

Lunes 30 de marzo:

Damián González

Rangers perdió 3-2 ante Magallanes en el marco de la Segunda División del fútbol de Chile, pero uno de los goles fue del experimentado volante último pasaje en el fútbol uruguayo por Cerrito y largo recorrido en tierras trasandinas.