Extienden prisión preventiva para Gustavo Penadés y otorgan arresto domiciliario nocturno a Sebastián Mauvezín

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36 turno mantuvo este lunes la prisión preventiva respecto al exsenador Gustavo Penadés, mientras que se impuso arresto domiciliario nocturno para el profesor de Historia Sebastián Mauvezín. Penadés fue imputado por más de 20 delitos sexuales en el marco de esta causa

Esta audiencia fue convocada a partir de la solicitud de prórroga de medidas cautelares presentada por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er turno. La Fiscalía apeló la decisión de la jueza suplente Gabriela Azpiroz con respecto a Mauvezín y ahora deberá decidir el tribunal. El profesor de Historia fue imputado en la causa por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad, rompió el silencio.

"Hoy hay justicia, aunque soy cauto con la decisión que puede tomar el tribunal", dijo Mauvezín a El País.

En octubre de 2025, la fiscal del caso, Isabel Ithurralde, pidió una pena de 16 años de cárcel para Penadés, acusado de 22 delitos sexuales. Todos estos delitos se cometieron, de acuerdo a la tesis fiscal, respecto de 13 víctimas entre los años 90 y el 2021.

Previa

En la previa a una audiencia, a la que asistió El País, para volver a discutir las medidas cautelares —Penadés y Mauvezín siguen en prisión preventiva— el profesor de Historia acusado de colaborar con el exsenador empezó a hablar, sin que nadie le hiciera preguntas.

Afirmó que "hay libertad de expresión" y como imputado tiene derecho a expresarse. "Hace dos años y seis meses estoy en prisión preventiva", dijo y agregó que se le propuso alcanzar un acuerdo de juicio abreviado pero no acepto porque es "absolutamente inocente"

"Estoy muy calmo de conciencia", afirmó, y consideró que en este proceso, que aún no llegó al juicio, "se están utilizado" métodos "de la Inquisición", y citó específicamente a Tomás de Torquemada, quien, según sus palabras, "humillaba a la gente" y "la degradaba".

Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín en audiencia en la que se les negó la prisión domiciliaria. Foto: Leonardo Mainé.

"En este caso es lo que se está haciendo: humillando y degradando a las personas y a nuestra causa. En mi caso personal he tenido una indefensión absoluta", apuntó, y mencionó que se lo "arrastra en la prisiones preventivas sin ningún tipo de justificación".

Además pidió "que no se invisibilice" su caso, que al principio tuvo "tanta prensa". Entonces lanzó que "estaría muy bueno que se filmaran las audiencias" porque así se vería "cómo se trata" a los imputados.

"Por algo el 98,5% va a juicio abreviado y poca gente va a juicio, por una cuestión del pacto extorsivo", señaló Mauvezín, que luego acotó que irá "hasta el final" para demostrar su inocencia.