Mauvezín sorprendió en la previa de una audiencia judicial, rompió el silencio y denunció "indefensión"

Una sorpresa se llevaron los periodistas y funcionarios judiciales que asistieron este lunes a una nueva audiencia por el caso del exsenador Gustavo Penadés, ya que Sebastián Mauvezín, imputado en la causa por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad, rompió el silencio.

En la previa a una audiencia, a la que asistió El País, para volver a discutir las medidas cautelares —Penadés y Mauvezín siguen en prisión preventiva— el profesor de Historia acusado de colaborar con el exsenador empezó a hablar, sin que nadie le hiciera preguntas.

Afirmó que "hay libertad de expresión" y como imputado tiene derecho a expresarse. "Hace dos años y seis meses estoy en prisión preventiva", dijo y agregó que se le propuso alcanzar un acuerdo de juicio abreviado pero no acepto porque es "absolutamente inocente"

"Estoy muy calmo de conciencia", afirmó, y consideró que en este proceso, que aún no llegó al juicio, "se están utilizado" métodos "de la Inquisición", y citó específicamente a Tomás de Torquemada, quien, según sus palabras, "humillaba a la gente" y "la degradaba".

"En este caso es lo que se está haciendo: humillando y degradando a las personas y a nuestra causa. En mi caso personal he tenido una indefensión absoluta", apuntó, y mencionó que se lo "arrastra en la prisiones preventivas sin ningún tipo de justificación".

Sebastián Mauvezín, imputado en la causa que tiene a Gustavo Penadés como principal acusado. Ignacio Sánchez

Además pidió "que no se invisibilice" su caso, que al principio tuvo "tanta prensa". Entonces lanzó que "estaría muy bueno que se filmaran las audiencias" porque así se vería "cómo se trata" a los imputados.

"Por algo el 98,5% va a juicio abreviado y poca gente va a juicio, por una cuestión del pacto extorsivo", señaló Mauvezín, que luego acotó que irá "hasta el final" para demostrar su inocencia.