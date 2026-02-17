Romina Celeste y Gustavo Penadés podrían volver a encontrarse en una nueva audiencia judicial

Este jueves 19 de febrero, las puertas del juzgado de la calle Juan Carlos Gómez se abrirán para recibir una audiencia en donde podría darse el reencuentro entre el exsenador nacionalista Gustavo Penadés y Romina Celeste Papasso, cuya denuncia en redes sociales a principios de 2023 desató una investigación que tiene al exlegislador imputado cumpliendo prisión preventiva por más de 20 delitos sexuales.

La Justicia intentará profundizar en el origen del vínculo entre ambos y en los giros que la postura de la denunciante ha tenido a lo largo del proceso, en un escenario previo al inicio formal del juicio oral y público que se vaticina extenso, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes de la investigación.

Según supo El País, Celeste Papasso "no está obligada a declarar ya que es víctima y no testigo", y no es segura su comparecencia debido a que "se encuentra dolorida por el accidente de tránsito que sufrió" el pasado 24 de diciembre de 2025. El siniestro ocurrió en el kilómetro 200 de la Ruta 10 en el departamento de Rocha, cuando la testigo de la causa volcó su vehículo.

Declaraciones anticipadas y el rol de los testigos

Además del testimonio de Papasso, la agenda judicial del jueves incluye una declaración anticipada que busca reconstruir el pasado del exlegislador nacionalista. Se espera la comparecencia del portero de un edificio donde Penadés residió durante la década de los 90, un testimonio que la Fiscalía considera relevante para apuntalar la cronología de los hechos investigados.

Estas instancias son fundamentales para la fiscal Isabel Ithurralde, quien ya ha formalizado el pedido de condena y ahora se concentra en la validación de las pruebas.

Romina Celeste Papasso. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El camino hacia el juicio oral contra Gustavo Penadés

Aunque el juicio aún no ha comenzado, las audiencias de esta semana (que continuarán el viernes 20) marcan el inicio de la etapa de depuración de pruebas y testigos. Con la feria judicial de febrero ya finalizada, las partes se preparan para un debate jurídico que se extenderá por varios meses.

En octubre de 2025, la fiscal del caso pidió una pena de 16 años de cárcel para Penadés, acusado de 22 delitos sexuales. Todos estos delitos se cometieron, de acuerdo a la tesis fiscal, respecto de 13 víctimas entre los años 90 y el 2021.