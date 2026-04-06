Semana de Turismo en números: ingresaron al país 279.747 personas, casi 10.000 más que en 2025

La Dirección Nacional de Migración (DNM) dio a conocer este lunes los principales datos de ingresos al país desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril, período que se enmarca en Semana de Turismo. La dependencia informó que durante esos días se registraron un total de 279.747 movimientos migratorios de ingreso de personas al país.

En lo que respecta a las nacionalidades de quienes ingresaron, fueron 166.007 uruguayos, 75.352 argentinos, 12.193 brasileños, 2.641 estadounidenses y 2.538 paraguayos.

Crucero en el Puerto de Montevideo.

Foto: Archivo El País

El punto de control donde se registró la mayor cantidad de ingresos fue en Colonia, con un total de 50.660 movimientos migratorios registrados, seguido por Paysandú con 40.607, el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 36.608, Fray Bentos con 35.321 y Salto con 32.192 ingresos.

En Río Branco se produjeron 25.638 ingresos, en Chuy 21.697, 16.641 por el Puerto de Montevideo, 11.528 por Rivera y 3.081 por Maldonado.

Los principales puntos de salida

Por otro lado, durante el mismo período salieron del país 275.256 personas. Los principales puntos de control donde se dieron los egresos fueron Colonia con 48.120 salidas, Paysandú con 43.551, Fray Bentos con 41.182, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 39.782 y Río Branco con 24.949 egresos.

Aeropuerto de Carrasco. Foto: Archivo El País.

Además, se registraron 22.859 salidas por Salto, 20.228 por Chuy, 16.868 por el Puerto de Montevideo, 8.803 por Rivera y 3.057 por Maldonado, entre otros cruces fronterizos.

Los números de Semana de Turismo del 2025: casi 270.000 ingresos y más de 250.000 salidas

Casi 10.000 personas más ingresaron al país durante la Semana de Turismo de este año si comparamos las cifras con las del mismo período del año pasado.

De acuerdo a datos del Ministerio del Interior recabados por El País, entre el viernes 11 y el domingo 20 de abril del 2025, ingresaron al país 269.985 personas, de las cuales 148.836 fueron uruguayas, 77.789 argentinas, 21.380 brasileras, 2.026 estadounidenses y 1.948 paraguayas.

Al igual que este año, en 2025 el punto migratorio en donde se registraron la mayoría de los ingresos fue Colonia con 45.364, seguido por Paysandú con 41.512, Fray Bentos 38.631, Aeropuerto Internacional de Carrasco 34.119 y Río Branco 27.235.

Terminal de Tres Cruces Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

En Chuy se registraron 25.462 ingresos, Salto 25.438, Puerto de Montevideo 13.676, Rivera 9.269 y otros puntos 9.279.

En lo que respecta a las salidas la diferencia es aún mas notoria, ya que en 2025 se registraron 253.076 egresos del país.

En total 43.860 personas salieron por Colonia, 42.194 por Paysandú, 35.696 a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco y 35.409 por Fray Bentos.

A su vez, por Salto salieron 25.471 personas, por Río Branco 24.878, por el Chuy 17.926, por el Puerto de Montevideo 12.861, por Rivera 6.829 y por otros puntos 7.952.