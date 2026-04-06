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BPS confirmó cuándo se reanudan los pagos de prestaciones ahora que pasó la Semana de Turismo

Luego del cierre de sus oficinas en Montevideo durante la semana pasada, el Banco de Previsión Social anunció a partir de qué fecha volverá a emitir los pagos de prestaciones.

El País
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06/04/2026, 10:35
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Edificio del Banco de Previsión Social (BPS).
Edificio del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: BPS.

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó a partir de qué fecha comenzará a pagar la jubilación y otras prestaciones luego del receso que realizó la semana pasada por Semana de Turismo.

El organismo cerró sus oficinas en Montevideo durante el pasado jueves 2 y viernes 3 de abril por el feriado, y dio a conocer cuándo reanuda sus pagos a los beneficiarios en la capital y el interior.

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¿Cuándo pagará BPS las prestaciones de abril?

Luego del pasado receso, los cobros en el edificio sede de BPS se reanudan con normalidad a partir de este lunes 6 de abril. Esto aplica para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios. Todos los pagos se emitirán hasta el martes 21 de abril de 2026, indicó BPS.

Para cobros en el interior mediante giras de pago, esas partidas se realizarán a partir del 8 de abril, comunicó BPS. En esta misma fecha se realizarán los pagos a domicilio en Montevideo.

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS).
Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Archivo El País.

Por su parte, los jubilados y pensionistas que cobran sus prestaciones a través de banco, redes de cobranza o instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) deberían haber recibido el pago directamente en su cuenta el pasado lunes 30 de marzo de 2026.

El organismo estatal agregó que los pagos que se realizarán mediante locales de pago descentralizado, como Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado en el interior, también se pueden desde el pasado lunes 30 de marzo.

Aquí se puede acceder al calendario de pagos de BPS para abril de 2026.

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