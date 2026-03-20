BPS confirmó cuándo se pagan las asignaciones familiares de abril de 2026: las fechas de cobro
La fecha en la que los beneficiarios cobrarán prestaciones de activos en el cuarto mes del año varía según la ley que la ampara y la modalidad de pago por la que se haya optado.
El Banco de Previsión Social (BPS) informó cuáles son las fechas de los pagos de asignaciones familiares que se cobran en abril de 2026, correspondientes a marzo.
En las oficinas centrales de Montevideo, las asignaciones familiares amparadas por la ley N° 18.227, como también las de la ley N° 15.084, tendrán sus pagos entre el lunes 30 de marzo hasta el martes 21 de abril.
Los pagos a través de la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam), en los bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el lunes 30 de marzo de 2026.
En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el lunes 30 de marzo hasta el martes 21 de abril de 2026.
Los beneficiarios de la asignación pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".
Fechas de pago de asignaciones familiares de BPS para el interior en abril
Para los beneficiarios que residen en el interior, las asignaciones familiares que se cobren a través de la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam), en los bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el lunes 30 de marzo.
Además, los pagos que se cobren en empresas contratistas en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el lunes 30 de marzo hasta el martes 21 de abril de 2026.
Qué necesito para cobrar la asignación de BPS
Para cobrar la asignación, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes realicen el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.
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