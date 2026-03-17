BPS anunció el inicio del pago de la licencia para este grupo de trabajadores: cómo cobrar

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó a través de sus canales oficiales que a partir del lunes 16 de marzo de 2026 pueden recibir el pago de la licencia los trabajadores de la construcción.

El organismo estatal agregó que este cobro se puede realizar por banco, instrumento de dinero electrónico, locales de pago descentralizado o el edificio sede de BPS en Montevideo.

Cómo cobrar la licencia de la construcción

De acuerdo a la comunicación oficial de BPS en su página web, los trabajadores de la construcción que tengan un Usuario personal BPS podrán acceder a sus recibos de cobro de aguinaldo, salario vacacional y licencia en línea.

Por otro lado, aquellos que no tengan una cuenta, podrán hacer la solicitud con su cédula y dirección de correo electrónico en cualquiera de los locales de redes de cobranza de todo el país.

El pago de la licencia a los trabajadores de la construcción se puede realizar mediante:



Banco o instrumento de dinero electrónico ( Midinero , DeAnda , Prex y OCA Blue )

, , y ) Locales de pago descentralizado ( Abitab , Anda o Redpagos )

, o ) Edificio sede de BPS en Montevideo

Cómo saber si tengo algo para cobrar en BPS en marzo de 2026

BPS tiene disponible una herramienta para que los beneficiarios puedan realizar consultas acerca de sus cobros, y también las fechas y los lugares de cobro de prestaciones. Este servicio es especialmente útil para quienes quieran hacer consultas acerca de los cobros de BPS de este mes de marzo de 2026.

Pago en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

Este servicio en línea del BPS es útil no solo para averiguar detalles sobre cobros de jubilaciones, sino también de asignaciones familiares y subsidios.

“Consulte por cédula de identidad, fecha y lugar de cobro de su prestación. Para tener acceso al detalle de sus recibos, debe registrarse previamente y obtener su Usuario Personal BPS”, indica la página web del organismo.

La herramienta para averiguar acerca de cobros de prestaciones se puede acceder haciendo clic en este enlace.

Para ver el calendario de pagos de BPS en marzo de 2026, hacer clic en este enlace.