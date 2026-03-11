El subsidio que BPS otorga a trabajadores que se quedan sin empleo: cuánto se puede percibir en 2026

El Banco de Previsión Social (BPS) otorga el subsidio por desempleo por despido a trabajadores en Uruguay que se quedan sin trabajo debido a un despido o finalización de contrato.

El organismo especifica en su página web quiénes son las personas que pueden percibir este beneficio y los pasos a dar para realizar el trámite.

Quiénes pueden acceder al subsidio por desempleo por despido

Según detalla el organismo estatal, los beneficiarios de este subsidio pueden ser estas personas:



Trabajadores de la actividad privada que presten servicios remunerados a terceros y se encuentren amparados por las normas que rigen a las prestaciones de industria y comercio.

Trabajadores de la construcción.

Trabajadores de packing de frutas y verduras.

Personal del Instituto Nacional de Carnes, Corporación Nacional para el Desarrollo y del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Los docentes o maestros despedidos de instituciones privadas.

Trabajadores rurales.

Trabajadores del servicio doméstico.

Socios cooperativistas.

Trabajadores profesionales del deporte.

Docentes de la Escuela y Liceo Elbio Fernández.

Educandos del Movimiento Tacurú, con dos años ininterrumpidos en planilla de trabajo como mínimo (siendo computable actividad en otra empresa).

Trabajadores con contrato a término del Poder Ejecutivo y otros organismos con aporte civil, pero con vínculo funcional 61 (contratos a término Ley 17.556), que hayan sido contratados por un plazo mínimo de 24 meses y vínculo funcional 94 (contrato laboral inc. 2 a 15 Administración Central), sin exigencia de tiempo de contratación.

Trabajadores comprendidos en el artículo 8 de la Ley 19.133 de Fomento del Empleo Juvenil con vínculo funcional 105 (primera experiencia laboral en empresa privada), 106 (práctica laboral para egresados) y 107 (trabajo protegido y promovido joven).

Titulares de empresas unipersonales con vínculo funcional 60 o 166 (personal de embajada).

Asistentes personales.

También pueden cobrar este subsidio de BPS las personas que tengan multiempleo mientras reúnan las condiciones marcadas por el instituto de seguridad social en este enlace.

La entidad pública también dio a conocer que no tienen derecho a percibir este subsidio las personas que perciban jubilación o adelanto prejubilatorio de cualquier caja estatal o paraestatal, reciban ingresos por otra actividad no amparada por el decreto de Ley 15.180. Tampoco podrán ampararse bajo este beneficio las personas despedidas por razones disciplinarias, titulares de empresa por su calidad de tales, quienes estén fuera del país durante el período de subsidio o aquellos que por el mismo período estén amparados al subsidio por enfermedad, seguro convencional, BPS o licencia maternal.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

También hay requisitos especiales para trabajadores de industria y comercio, trabajadores rurales y del servicio doméstico. Para ver esos requisitos, hacer clic en este enlace.

Cuánto se puede percibir en 2026 con el subsidio de BPS por desempleo por despido

El monto a percibir por este subsidio depende de la situación en la que se encuentre el trabajador afectado.

Para trabajadores mensuales o destajistas, el monto del subsidio será un porcentaje del promedio mensual de las remuneraciones nominales recibidas en los seis meses anteriores al momento en que se genera la causal:



Mes 1: 66 %, con un tope de $ 93.155

Mes 2: 57 %, con un tope de $ 80.445

Mes 3: 50 %, con un tope de $ 67.754

Mes 4: 45 %, con un tope de $ 59.287

Mes 5: 42 %, con un tope de $ 55.044

Mes 6: 40 %, con un tope de $ 50.802

Para los trabajadores jornaleros, el monto a cobrar por el subsidio se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, entre 150:



Mes 1: 16 jornales, con un tope de $ 93.155

Mes 2: 14 jornales, con un tope de $ 80.445

Mes 3: 12 jornales, con un tope de $ 67.754

Mes 4: 11 jornales, con un tope de $ 59.287

Mes 5: 10 jornales, con un tope de $ 55.044

Mes 6: 9 jornales, con un tope de $ 50.802

Fachada del edificio sede el Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

Por su parte, los trabajadores multiempleo podrán ser amparados por una o más de las empresas en las cuales se encuentran activos, manteniendo el desarrollo de su actividad en aquellas en las cuales no es enviado al subsidio, según BPS. Si el trabajador está amparado a otro subsidio, se interrumpe el que se le otorgó primero.

Por otra parte, si tiene cónyuge, concubino, hijos, menores de edad o personas mayores a cargo, tiene derecho a solicitar un complemento del 20 % en la liquidación del subsidio. Sin embargo, si los familiares a cargo perciben ingresos mayores a $ 6.864,00, no se cobra este complemento.

Cómo solicitar este subsidio de BPS

Para iniciar el trámite por el subsidio por desempleo por despido, se puede hacer en línea o presencial.

Para hacerlo en línea, se debe tener un perfil de Usuario personal BPS.

En tanto, para realizarlo de manera presencial, cuando la empresa no realiza el trámite o no comunica el egreso del trabajador y este no cuenta con usuario personal o no está de acuerdo con la causal ingresada, deberá asistir a las oficinas de BPS dentro de los 30 días corridos desde la configuración de la causal para solicitar la reserva de derecho. Si no lo hace en ese plazo, perderá la posibilidad de obtener el subsidio. Al dirigirse a las oficinas de BPS, deberá llevar:



Cédula de identidad uruguaya o documento especial fronterizo, vigente y en buen estado.

Los dos últimos recibos de sueldo

Trabajadores de la pesca y educandos del Movimiento Tacurú deberán presentar recibo de sueldo del mes en el que cesó la actividad o el formulario solicitud de prestación con las remuneraciones.

Los trabajadores dependientes que, además, sean socios sin actividad o director/administrador sin remuneración de una empresa SA, SAS o SRL, deberán presentar un certificado contable de acuerdo al modelo que muestra este enlace. Además, menores de 50 años deberán presentar un certificado al inicio del trámite y otro al sexto mes. Los mayores de 50 años deben presentar un certificado al inicio del trámite y otro a los 12 meses desde que se otorga la prestación. Si se interrumpe el período de amparo original, se deberá presentar el segundo certificado el mes siguiente a la interrupción.

Personas asistiendo a las oficinas del Banco de Prevision Social (BPS) en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Para ver dónde realizar el trámite y más información, consultar la página web de BPS a través de este enlace.