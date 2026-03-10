Nuevo régimen de franquicias 2026: cómo será el tope de US$ 800 y cuándo empezará a regir el IVA

En Uruguay, bajo el régimen que lleva el nombre de franquicia, regido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), cada persona que tenga documento uruguayo tiene el derecho de recibir hasta tres envíos internacionales por año sin pagar impuestos (de enero a diciembre), siempre y cuando reúna los requisitos establecidos por la ley.

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto, este sistema de tope de franquicias cambiará este año 2026.

¿Cuándo cambiará el tope de franquicias en Uruguay?

Este cambio establecido por el MEF se realizará a partir del comienzo del mes de mayo. Desde ese momento, las compras por internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de Estados Unidos) pasarán a estar gravadas con IVA del 22 % y el régimen de franquicias pasará de tres compras por US$ 200 cada una al año a un tope de US$ 800 en hasta tres compras al año (se puede usar el tope en una sola compra, en dos o en tres).

¿Cuál es el tope de franquicias actual?

Hasta que se produzca ese cambio, el régimen de franquicias permite a cada uruguayo mayor de 18 años, realizar tres compras en el exterior por internet al año por un máximo de hasta US$ 200 cada una y hasta 20 kilos de peso cada una.

A su vez, existe el régimen simplificado que permite importar productos de hasta US$ 200 sin límite anual de cantidad de envíos, con el pago de un tributo único del 60% del valor de factura y con un mínimo de US$ 10.

Contenedores en el puerto de Montevideo. Foto: Estefanía Leal

La Dirección Nacional de Aduanas ofrece una herramienta que permite a las personas que ya hayan utilizado sus franquicias anuales verificar cuántos envíos tienen registrados bajo este régimen, o, dicho de otra forma, consultar “¿cuántas franquicias me quedan disponibles?”.

¿Cómo puedo saber cuántas franquicias me quedan?

Para averiguarlo, en la página oficial de Aduanas, se puede acceder a través de este enlace para ver las franquicias restantes que cada persona tiene, y también la información de los envíos utilizados previamente.

Para poder utilizar este servicio es necesario contar con Usuario gub.uy. Puede obtenerse información de esta solución digital del Estado uruguayo haciendo clic aquí .

Paquete con un pedido por correo. Foto: Unsplash

Requisitos para usar franquicias en Uruguay

Para poder ampararse a la franquicia internacional exonerada de tributos los requisitos son:

